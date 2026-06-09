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Fiorentina

Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina: contratto fino al 2028

Si apre un nuovo ciclo dopo la salvezza: accordo da 1,2 milioni a stagione.

Giu 9, 20261 Lettura
IPA74274889 - Head Coach Fabio Grosso (Sassuolo) during ACF Fiorentina vs US Sassuolo, Italian soccer Serie A match in Florence, Italy, April 26 2026

Fabio Grosso è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina. L’ex campione del mondo firma fino al 2028 con opzione, pronto a guidare la ripartenza viola dopo una stagione complicata.

La Fiorentina volta pagina e affida la panchina a Fabio Grosso, scelto da Commisso per rilanciare il progetto tecnico dopo la salvezza conquistata nel finale di stagione. Il nuovo allenatore percepirà 1,2 milioni di euro a stagione e avrà il compito di restituire identità, ambizione e continuità a una squadra reduce da mesi difficili.

Il presidente ha accolto Grosso sottolineandone percorso, idee e personalità. Intanto la dirigenza viola è attesa a New York per definire con la proprietà le strategie del mercato e della nuova stagione.

Grosso, classe 1977, ha iniziato in panchina nel settore giovanile della Juventus, poi le esperienze con Bari, Lione, Frosinone e Sassuolo. In carriera ha conquistato due promozioni in Serie A, confermandosi tecnico giovane ma già abituato a sfide di responsabilità.

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Redazione

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