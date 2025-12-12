Fantacalcio, i consigli per la 15ª giornata: chi far giocare e chi evitare

LECCE-PISA: Anticipo-salvezza quello del Venerdì sera, con entrambe le squadre reduci da due sconfitte: i salentini hanno infatti perso 2-0 a Cremona, mentre il Pisa è stato fermato, in casa, dal Parma: urge fare punti per riprendere la propria corsa e cercare di salvarsi con tranquillità.

Il consiglio: Medon Berisha. Le sue (importanti) doti balistiche gli hanno già permesso di fare 2 goal e 3 assist: una sorpresa di non poco conto per i fantallenatori. Nell’ultima partita non ha brillato, ma in casa, contro un avversario come il Pisa che subisce pochi goal, possono essere importanti i suoi tiri per sbloccare la partita: è lui il consigliato.

Da evitare: Michel Aebischer. Non è la prima volta che si trova negli sconsigliati, e di questo passo non sarà nemmeno l’ultima. Ci dispiace, ma è il lontano parente di quel giocatore che abbiamo visto a Bologna. La sua esperienza doveva portare qualità ad un centrocampo che per ovvie ragioni, avrebbe sofferto il salto di categoria: non è successo. Sconsigliato!

TORINO-CREMONESE: Allo stadio Grande Torino andrà in scena una sfida davvero interessante, con in granata che sono reduci da tre sconfitte consecutive e non vincono da sei turni, mentre la Cremonese ha fatto 6 punti nelle ultime 2: momenti sicuramente opposti, ma necessità che ci spingono a pensare di poter assistere a una bella partita, soprattutto in ottica Fanta.

Il consiglio: Nikola Vlasic. Una delle poche note liete dell’ultimo periodo granata è sicuramente il ritorno al bonus di Vlasic. Sono infatti 2 goal e 2 assist nelle ultime 3, che finalmente hanno fatto gioire i suoi fantallenatori. Nikola sembra essere tornato a star bene, ed ora è il momento di dargli fiducia è il consigliato di questa partita.

Da evitare: Kristjan Asllani. Esattamente il contrario di Vlasic: la sua, nelle ultime tre partite, è stata una parabola discendente che ha avuto a tratti dell’horror. Prestazioni gravemente insufficienti condite da un malus: quel rigore sbagliato a Lecce che ha negato il +3 ai suoi fantallenatori. È lui lo sconsigliato di questa partita.

PARMA-LAZIO: Una delle partite a nostro parere più belle di questa giornata. Parma e Lazio sembrano star bene, e sono entrambe reduci da affermazioni importanti. Se infatti i padroni di casa hanno sbancato Pisa facendo un ottimo colpo-salvezza, gli ospiti hanno pareggiato con il Bologna, rilanciando le proprie ambizioni europee.

Il consiglio: Mattia Zaccagni. Il capitano biancoceleste è uno dei più positivi in casa Lazio nell’ultimo periodo, con giocate importanti, come quella che ha portato al goal di Isaksen col Bologna. Prestazioni importanti, dalle quali adesso ci si aspetta però il bonus: può tornare a Parma? Non lo sappiamo, ma è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare Nuno Tavares. La prestazione horror fornita con il Bologna è stata solo la punta dell’iceberg di una stagione fin qui tragica per il portoghese. 0 goal, 0 assist e una media del 5,5: sembra proprio non volersi adattare agli schemi della sua Lazio e al nuovo ruolo da terzino. In questo momento, sembra essere sceso nelle gerarchie, addirittura dietro Luca Pellegrini: se avete la possibilità, evitare di schierarlo: sconsigliato.

ATALANTA- CAGLIARI: Entrambe sono reduci da un successo nella rispettiva ultima partita, con gli ospiti che hanno bloccato la Roma in casa, mentre i bergamaschi hanno battuto i campioni del Mondo in carica del Chelsea: nerazzurri quindi nettamente favoriti, ma occhio ad un Cagliari che può sfruttare alcune armi.

Il consiglio: Gianluca Scamacca. Da quando è arrivato Palladino, ha puntato fortissimo su di lui, e Gianluca ha ricambiato: sono infatti tre i goal tra campionato e Champions League. Scamacca sta bene, e questo periodo può aiutarlo anche in ottima nazionale: e senza dubbio lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Gennaro Borrelli. Non la partita migliore per mettersi in mostra: Borrelli starà anche bene come hanno dimostrato le sue ultime prestazioni, ma contro una difesa come quella della Deq, non ci sentiamo di poterlo schierare titolare nella nostra formazione: è lui lo sconsigliato di questa partita.

MILAN-SASSUOLO: La capolista riceverà un Sassuolo che viene da una vittoria tanto bella quanto convincente contro la Fiorentina: i neroverdi infatti hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Mandragora, legittimando il successo con un gran secondo tempo. Rossoneri che invece, dopo la partenza horror, hanno compiuto la rimonta sul Torino: si prospetta una partita vivace, ricca di emozioni e di goal.

Il consiglio: Christian Pulisic. Chi se non lui? Quando il Milan è in difficoltà, Pulisic è quello che toglie le castagne dal fuoco. Già 7 goal e 2 assist per lui, che sembra essere l’autentico faro della squadra di Allegri: è senza dubbio il consigliato di questa partita.

Da evitare: Christopher Nkunku. Sia chiaro: sappiamo benissimo che ci prendiamo un rischio a sconsigliarlo. In casa, con il Sassuolo, potrebbe essere un’ottima occasione per sbloccarsi. Ma l’altro “Chris” del Milan attualmente ha deluso non poco: ancora fermo a 0 goal, non ha avuto minimamente l’impatto che ci si aspettava. Se avete altro, schierate altro: non è la partita di Nkunku. È sconsigliato!

FIORENTINA-HELLAS VERONA: Se all’inizio del campionato ci avessero detto che questo sarebbe stato uno scontro salvezza, non ci avremmo mai creduto. La Fiorentina è in forte difficoltà e cerca la prima vittoria proprio contro il Verona, che però ha asfaltato l’Atalanta nella giornata precedente. Una sfida non facile per la Viola, chiamata all’ennesima ultima spiaggia della stagione.

Il consiglio: Giovane. Il talento del Verona è un calciatore davvero interessante: ha già segnato ad Inter e Atalanta, e nelle altre partite ha sempre fornito prestazioni ottime. La difesa della Fiorentina è in forte difficoltà e può subire l’esuberanza e il talento di questo ragazzo: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Pablo Marì. Potevamo scegliere altro, ma scegliamo lui, come simbolo di un reparto che sta facendo davvero fatica. Potrebbe subire le giocate di un attacco, quello gialloblù, davvero pericoloso: è lo sconsigliato di questa partita.

UDINESE-NAPOLI: Dopo il KO in Champions League, la squadra di Conte è chiamata ad una risposta, contro un Udinese da alti e bassi. Non una prova facile, ma sicuramente alla portata dei campioni d’Italia in carica.

Il consiglio: Rasmus Hojlund. La doppietta alla Juve può averlo sbloccato, anche perché adesso la concorrenza, con il ritorno di Lukaku che sembra ormai imminente, può davvero aiutarlo. L’Udinese non ha mai offerto chissà quali garanzie, e la sua velocità può far la differenza: è il consigliato di questa partita.

Da evitare: Christian Kabasele. Lo abbiamo detto sopra: la difesa dell’Udinese può soffrire l’attacco del Napoli, e per questo ci sentiamo di sconsigliare qualsiasi elemento. Fidatevi: se avete qualche difensore della squadra friulana, questa non è la partita giusta per schierarlo: sconsigliato.

GENOA-INTER: Il KO polemico subito contro il Liverpool farà arrivare i nerazzurri a Marassi molto arrabbiati e desiderosi di riscatto immediato. Di contro però, ci sarà un Genoa totalmente rigenerato dalla cura De Rossi.

Il consiglio: Lautaro Martinez. È il capocannoniere della Serie A con 7 reti, esattamente al pari di Pulisic. La prestazione opaca di Champions contro i Reds non preoccupa: il Toro, il campionato, sta offrendo ottime prestazioni: è senza dubbio il consigliato di questa partita.

Da evitare: Vitinha. Il solo goal in campionato firmato contro il Cagliari non può essere una garanzia per lui: la difesa dell’Inter è una delle più forti in Serie A, e il rischio di far male c’è: non merita la titolarità in alcuna formazione fantacalcistica per questa partita: sconsigliato.

BOLOGNA-JUVENTUS: È sicuramente il big match di giornata, valido per un importante posto nell’Europa che conta. Entrambe non affrontano un momento brillantissimo in campionato, costrette a rallentare più volte: sarà una partita equilibrata, che si potrà decidere con le giocate dei singoli.

Il consiglio: Kenan Yildiz. Uno dei più positivi nell’opaca prestazione contro il Napoli: quando è uscito lui, la Juve è crollata inspiegabilmente. È sicuramente l’uomo più pericoloso dei bianconeri, e visto che il Bologna non sembra brillante in difesa come al solito, può incidere: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Manuel Locatelli. 0 goal, 0 assist e prestazioni appena sufficienti: dal regista juventino ci si aspetta sicuramente di più. Era stato sponsorizzato da Tudor come rigorista, ma non ha mai nemmeno calciato un rigore. Non ci sono motivi per schierarlo in una partita così delicata, francamente: sconsigliato!

ROMA-COMO: Entrambe sono reduci da una sconfitta pesante: gli ospiti per il risultato subito contro l’Inter, che un po’ li ha ridimensionati, mentre i padroni di casa sono reduci dalla seconda sconfitta di fila in campionato, ad opera del Cagliari: sfida quindi delicata, ma che si prospetta molto spettacolare.

Il consiglio: Paulo Dybala. Dovrebbe ritornare lui il titolare in attacco, a ricoprire la classica posizione da falso 9 sotto la gestione Gasp. Paulo quest’anno ha fatto bene, e può essere un fattore contro una squadra così rodata come il Como, per via della sua qualità: è lui il consigliato di questa sfida.

Da evitare: Mario Hermoso. Dopo un inizio di campionato brillante, è andato un po’ in calando: ha perso sia minuti sia brillantezza, e contro una squadra tanto giovane quanto veloce e qualitativa come quella di Fabregas, può soffrire: è lo sconsigliato di questa partita.

Fantacalcio, chi può regalare bonus inaspettati? Ecco le possibili 5 sorprese proposte da FantaMagazine.

1) Federico Bonazzoli: Sfida non facile per la sua Cremonese a Torino, ma Federico sta bene: il goal su rigore contro il Lecce è stato il suo quinto in campionato, e può sfruttare l’onda: perché non provarlo con un avversario in difficoltà?

2) Anostosios Douvikas: Contro l’Inter non è entrato bene, anzi: ha sulla coscienza un goal mangiato che sarebbe valso l’1-1. Ma quando gioca titolare, lascia spesso il segno: le sue tre reti sono arrivate sempre giocando dall’inizio. A Roma non sarà facile, ma se proprio volete rischiare qualcuno, uno dei primi nomi è senz’altro il suo.

3) Sebastiano Esposito: Sì, la partita è proibitiva, ma Seba ha già punito le grandi quest’anno. È entrato in forma e l’Atalanta può essere infilata, quindi perché non schierarlo?

4) Ruslan Malinovsky: La cura De Rossi ha fatto effetto specialmente su di lui: da quando è arrivato il tecnico romano infatti, sono già 2 i goal in 5 partite. Contro l’Inter non sarà una sfida facile, ma i nerazzurri quest’anno concedono: si deve provare.

5) Christian Volpato: Sicuramente in questo momento non c’è avversario più complicato del Milan ma Volpato, chiamato a sostituire Berardi, contro la Fiorentina ha fatto una gran partita: perché non potrebbe ripetersi in uno stadio che dà tanti brividi quante motivazioni?

LA FORMAZIONE IDEALE DI FOOTBALLMAGAZINE PER LA 15ª GIORNATA DI SERIE A

Fantacalcio Classic: 3-4-3.

Provedel; Dimarco, Zortea, Pavlovic; Orsolini, Zaccagni, McTominay, Pulisic; Scamacca, Lautaro M., Yildiz.

Fantacalcio Mantra: 3-4-3

Provedel (P); Bastoni (DC), Pavlovic (DC), Buongiorno (DC); Dimarco(E), Modric (C ), McTominay (C ), Bellanova (E); Zaccagni(W); Lautaro (PC), Orsolini (W)