Fantacalcio, i consigli per la 27ª giornata: chi far giocare e chi evitare

FantaMagazine è la rubrica dedicata al Fantacalcio di Football Magazine: chi schierare? Chi evitare? Quali le possibili sorprese? Andiamo a scoprirlo in questo articolo, con le nostre analisi e i nostri consigli, partita per partita!

Feb 27, 20263 Lettura
NAPLES, ITALY - JANUARY 28: Rasmus Hojlund of SSC Napoli reacts during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between SSC Napoli and Chelsea FC at Stadio Diego Armando Maradona on January 28, 2026 in Naples, Italy. (Photo by Carl Recine - UEFA/UEFA via Getty Images)

PARMA-CAGLIARI

Il consiglio: Mateo Pellegrino. Dopo il goal con il Verona, ha fornito una prova molto solida anche a San Siro contro il Milan. In uno scontro salvezza di questa portata, può fare la differenza: al Parma, i suoi goal, servono, perciò è lui il consigliato.

Da evitare: Zè Pedro. Il suo compito sarà quello di sostituire un pilastro come Mina (squalificato): impresa tutt’altro che facile, specialmente quando contro avrà un attaccante come Pellegrino, che sta vivendo un momento di forma importante: è lui lo sconsigliato di questa partita.

COMO-LECCE

Il consiglio: Nico Paz. La squalifica contro la Juve non ha influito sulla vittoria dei lombardi contro la Juventus, ma è innegabile di come sia lui il pilastro per Fabregas. In casa non segna da tanto, può essere la partita giusta: è consigliato.

Da evitare: Walid Cheddira. Era arrivato con tante aspettative nel mercato di Gennaio ma finora ha deluso tantissimo: zero goal per un attaccante che si gioca la salvezza pesano, specialmente adesso che i giallorossi hanno perso posizioni: è sconsigliato.

VERONA-NAPOLI

Il consiglio: Rasmus Hojlund. A Bergamo gli è stato tolto un rigore che ha generato tante polemiche, ma ha fornito un’ottima prova. Nel complesso, gli sta mancando solo il bonus, quello pesante: può arrivare contro il fanalino di coda Verona, pertanto è lui il consigliato di questo match.

Da evitare: Victor Nelsson. Contro di sé avrà un Napoli voglioso di riscatto, oltre che un Hojlund affamato. Non è sicuramente la partita in cui può eccellere, pertanto è lui lo sconsigliato.

INTER-GENOA

Il consiglio: Federico Dimarco. Basterebbero i 5 goal e i 14 assist forniti finora per far capire quanto Dimarco sia fondamentale per i nerazzurri. Oggi è sicuramente l’uomo più in forma di una squadra che si sta avviando a vincere lo scudetto, pertanto è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Brooke Norton-Cuffy. È strettamente legato al consiglio dato qui sopra: oggi, contro Dimarco, in pochi possono fare qualcosa. Può soffrire l’onda del calciatore nerazzurro, pertanto è lui lo sconsigliato di questa partita.

CREMONESE-MILAN

Il consiglio: Adrien Rabiot. 4 goal e 4 assist in stagione, e in un momento in cui gli uomini più attesi come Leao e Pulisic non stanno incidendo, può essere sicuramente un fattore. A Cremona la squadra di Nicola si chiuderà sicuramente per cercare di portar via punti preziosi, e i suoi inserimenti giocheranno un ruolo fondamentale: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Youssef Maleh. Contro il centrocampo tecnico e fisico del Milan, in una partita già di per sé difficile, non lo farà eccellere più di tanto. Sconsigliato.

SASSUOLO-ATALANTA

Il consiglio: Gianluca Scamacca. Dopo la sbornia Champions, per la Dea è arrivato anche il momento di correre forte in campionato. L’italiano è tornato titolare proprio contro il Dortmund, e contro il Sassuolo partirà di nuovo dall’inizio: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Jay Idzes. Contro un attacco prepotente come quello della Dea, ha già faticato in stagione. In un momento oso, forse è meglio evitare di schierarlo: è sconsigliato.

TORINO-LAZIO

Il consiglio: Gustav Isaksen. È uno dei calciatori più talentuosi di una Lazio che è in forte difficoltà. Tuttavia, può essere un fattore in una sfida dove imprevedibilità e fantasia possono essere la chiave del match: è lui il consigliato di questa sfida.

Da evitare: Oliver Provstgaard. Il Torino ha un attacco che può presentare diverse insidie, su tutte quelle di Simeone e Vlasic. Provstgaard sta bene, ma in questo match forse non è il caso di schierarlo: è sconsigliato.

ROMA-JUVENTUS

Il consiglio: Donyell Malen. Ha avuto un impatto formidabile sulla Roma e, di conseguenza, anche sulla corsa Champions.  In uno scontro diretto di questo genere, un calciatore come lui può e deve fare la differenza: consigliato.

Da evitare: Teun Koopmeiners. Dopo l’impresa sfiorata contro il Galatasaray, ci si rituffa in campionato in un match delicato. Il centrocampo della Roma sta benissimo e non è sicuramente questa la partita dove rischiare l’olandese: è sconsigliato.

PISA-BOLOGNA

Il consiglio: Santiago Castro. Contro una squadra che ormai sta dicendo addio alla Serie A, Santiago è chiamato a sbloccarsi: al Bologna servono i suoi goal per una risalita europea che avrebbe il sapore dell’impresa: è lui il consigliato.

Da evitare: Simone Canestrelli. Avrà contro di sé tanti calciatori che sono chiamati al riscatto e, in un periodo non facile per lui, non è sicuramente la partita più adatta in cui rischiarlo: è lui lo sconsigliato di questa partita.

UDINESE-FIORENTINA

Il consiglio: Moise Kean. Da quando è tornato al goal, la Fiorentina ha iniziato a macinare punti. Le reti dell’attaccante italiano sono fondamentali per uscire da questo momento, pertanto è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Christian Kabasele. È chiamato a ricoprire il ruolo di centrale lasciato vuoto dall’infortunio di Solet: non uno dei compiti più facili. La sua è una stagione sicuramente positiva, ma in questo momento e in questa partita, forse è meglio non schierarlo: è sconsigliato.

