Fantacalcio, i consigli per la 24ª giornata: chi far giocare e chi evitare

VERONA-PISA

Il consiglio: Gift Orban. In un periodo, quello del Verona, abbastanza buio tra mercato e campo, lui è stato l’unico a dare una minima parvenza di luce. Con la cessione di Giovane al Napoli diventa ancor più fondamentale il suo apporto per la salvezza dei gialloblù, pertanto è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Antonio Caracciolo. È un periodo davvero difficile quello del Pisa, con i punti che latitano e le difficoltà sempre più frequenti. In questa partita avrà contro Gift Orban e può soffrire la sua agilità: è lui lo sconsigliato.

GENOA-NAPOLI.

Il consiglio: Antonio Vergara. In un periodo così d’emergenza per il Napoli a causa degli infortuni, la nota piacevole è sicuramente il rendimento di questo ragazzo: tra Champions e campionato sono infatti 2 le reti realizzate nelle ultime due partite stagionali. Il ragazzo si farà, ma lui è già pronto adesso: è il consigliato di questa partita.

Da evitare: Alessandro Marcandalli. Il suo rendimento è di tutto rispetto, in quanto ha una media voto di poco sotto la sufficienza, non facile per una squadra che aveva iniziato male come il Genoa. Tuttavia, a preoccupare è la partita: contro la velocità di Hojlund e le incursioni di Vergara può andare in difficoltà, pertanto è lui lo sconsigliato di questa partita.

FIORENTINA-CAGLIARI

Il consiglio: Albert Gudmunsson. Nelle ultime cinque partite sembra di rivedere il Gudmunsson del Genoa: sono infatti 2 gli assist e 1 goal, oltre che un rendimento costantemente sufficiente e in crescita. Albert sta bene e la salvezza della Viola passa dai suoi piedi: consigliato.

Da evitare: Cesare Casadei. Dopo un periodo in cui sembrava star trovando continuità, è tornato nella difficoltà che ha riscontrato a inizio stagione. Pochi bonus e molte insufficienze, lo rendono lo sconsigliato di questa partita.

BOLOGNA-PARMA

Il consiglio: Santiago Castro. Qui vale lo stesso discorso fatto per Gift Orban: in un periodo di totale emergenza, sembra essere l’unico in grado di dare una parvenza di luce. I suoi goal e le sue giocate sono fondamentali per uscire da questo momento di difficoltà dei rossoblu, pertanto è il consigliato di questa partita.

Da evitare: Juan Miranda. “L’assist” a Rabiot nella partita contro il Milan è stato solo l’apice di un periodo terribile per Miranda. Il terzino del Bologna infatti non gira da almeno un mese, pur trovando sempre la fiducia di Italiano, ma non la nostra: è sconsigliato.

LECCE-UDINESE

Il consiglio: Nicolò Zaniolo. Dopo il piccolo rientro con la Roma, è il momento di tornare titolare e la trasferta di Lecve sembra anche essere abbastanza favorevole per lui. Ci aveva lasciato con goal e assist a ripetizione, è pronto a riprendersi il suo posto: consigliato.

Da evitare: Riccardo Sottil. Nonostante stia iniziando a trovare continuità dopo una prima parte di stagione abbastanza in ombra, a mancare sono i bonus: troppo poco per un calciatore arrivato in Salento per fare la differenza sulle fasce: sconsigliato.

SASSUOLO-INTER

Il consiglio: Lautaro Martinez. Chi se non lui? Il capocannoniere della Serie A è in uno di quei periodi dove sembra trasformare in goal tutto ciò che gli passa di torno. Viene da tre goal consecutivi, e la sensazione è che Sassuolo sia la prossima tappa: consigliato.

Da evitare: Jay Idzes. Viene da un periodo dove ha raccolto sufficienze a ripetizione e sia chiaro: sta benissimo. Tuttavia anche qui, a preoccupare è la partita: quando hai contro Lautaro Martinez e gli altri tre attaccanti dell’Inter, sicuramente non sei la prima scelta: sconsigliato.

JUVENTUS-LAZIO.

Il consiglio: Jonathan David. Che dire? Da quando Spalletti siede sulla panchina bianconera, il bomber canadese è rinato: con 5 goal segnali, sono 4 arrivati nelle ultime 5 partite: una forma strepitosa. Consigliato.

Da evitare: Nuno Tavares. Dopo tante panchine dovrebbe tornare titolare, complice anche l’assenza di Pellegrini. Non viene sicuramente da un buon periodo ed è tutt’altro che in fiducia, e dovrà fronteggiare un avversario importante: sconsigliato.

ATALANTA-CREMONESE

Il consiglio: Gianluca Scamacca. Con il buon periodo che sta vivendo Krstovic, la concorrenza è accesa ed è sicuramente un bene, visto che Scamacca, sotto pressione, reagisce sempre bene: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Federico Bonazzoli. Era partito a bomba, ma non porta bonus ormai da 5 partite, ovvero dall’assist in casa con il Cagliari. Per quanto la sua stagione resti comunque importante, non è sicuramente il suo periodo più bello: è lui lo sconsigliato di questa partita.

ROMA-CAGLIARI

Il consiglio: Donyell Malen. È arrivato e pronti-via ha subito firmato il goal vittoria contro il Torino. Con il Milan è stato prima impreciso e poi sfortunato, ma è dentro gli schemi del Gasp e non è una cosa scontata: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Yerry Mina. Sia chiaro: nessuno mette in discussione la sua leadership, però in questo periodo non è particolarmente in forma. Contro avrà un avversario affamato di punti e pertanto, è lui lo sconsigliato.

Si prega di notare che l’assenza della partita Milan-Como è dovuta al rinvio della stessa al 18 febbraio: la redazione non si sente di consigliare un calciatore specifico in una data così lontana. Grazie della comprensione.