Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Fantacalcio

Fantacalcio, i consigli per la 25ª giornata: chi far giocare e chi evitare

FantaMagazine è la rubrica dedicata al Fantacalcio di Football Magazine: chi schierare? Chi evitare? Quali le possibili sorprese? Andiamo a scoprirlo in questo articolo, con le nostre analisi e i nostri consigli, partita per partita!

Feb 13, 20263 Lettura
Federico Dimarco and Marcus Thuram of Inter FC celebrating after a goal during the Italian Serie A football match between Inter FC and Pisa Sporting Club on January 23th, 2026 at Giuseppe Meazza San Siro Siro stadium in Milan, Italy. Photo Tiziano Ballabio

PISA-MILAN

Il consiglio: Adrien Rabiot. 4  goal e 4 assist fino ad adesso, con una curiosità a supporto: i suoi bonus, sono sempre arrivati in partite fuori casa, salvo un assist in Milan-Verona. In un momento dove Leao e Pulisic non sembrano particolarmente in forma, il Milan si è aggrappato al francese in tutto e per tutto. A Pisa, contro una squadra che si chiuderà, i suoi inserimenti possono essere un fattore: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Samuele Angori. L’ultima partita è stata più che positiva, dopo una serie di 5,5, ma è l’avversario a preoccupare: il Milan corre per lo scudetto e sulla sua fascia agiranno sia Pulisic che Leao a turno: è lui lo sconsigliato di questa partita.

COMO-FIORENTINA

Il consiglio: Martin Baturina. Dopo una serie infinita di panchine, Fabregas adesso sembra davvero puntarci in tutto e per tutto: sempre titolare, è diventato anche rigorista, come dimostrato a Napoli in Coppa Italia. La Fiorentina è un avversario sicuramente in ripresa, ma resta comunque fragile, e Martin può andarci a nozze: è consigliato.

Da evitare: Pietro Comuzzo. Col Torino non ha disputato una grande partita, specialmente nel goal allo scadere di Maripan, perdendo la sua marcatura. In questo momento non sembra in forma, e l’avversario è dei più proibitivi in questo momento: è lui lo sconsigliato di questa partita.

LAZIO-ATALANTA

Il consiglio: Nikola Krstovic. Da quando si è sbloccato a Bologna con una doppietta, sono ben 5 i goal nelle ultime 6 partite: è diventato una macchina da guerra, oltre che il pericolo numero uno per le difese avversarie. Sta bene è partirà titolare anche a Roma, contro una Lazio che viene dalla difficile trasferta di Coppa Italia a Bologna: è lui il consigliato.

Da evitare: Fisayo Dele-Bashiru. A Torino contro la Juventus ha avuto una grande occasione per il 3-1 che ha sciupato malamente. Non è un caso se Sarri non gli ha mai dato fiducia in stagione, e anche se contro la Lazio sarà titolare, la situazione difficilmente potrà migliorare: è lui lo sconsigliato di questa partita.

INTER-JUVENTUS

Il consiglio: Lautaro Martinez. 4 goal nelle ultime 4 e 14 in campionato: basterebbe questo per capire la nostra scelta, ma c’è di più: Lautaro non ha mai segnato ad una big in questa stagione, ed è un fardello che si porta sul groppone da fin troppo tempo. Sta davvero bene e questa è una statistica che può finalmente cambiare: il Toro è motivato, ed è sicuramente lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Andrea Cambiaso. Viene da una serie di insufficienze gravi, che sono sintomo di quanto questa stagione non stia incidendo sulle sorti bianconere. Contro l’Inter avrà un avversario come Luis Henriqueo, ma questo Cambiaso è deleterio per la sua squadra: sconsigliato.

UDINESE-SASSUOLO

Il consiglio: Nicolò Zaniolo. A Lecce non ha impattato bene quando è entrato, ma è comprensibile: al rientro da un infortunio non è mai facile. In casa contro il Sassuolo invece, può tornare al bonus, in un periodo dove l’Udinese ne ha fortemente bisogno: è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Jordan Zemura. Avrà sulla sua fascia Berardi, in un Sassuolo che è fortemente voglioso di riscatto. Non è sembra essere la sua partita, pertanto è lui lo sconsigliato di questa partita.

CREMONESE-GENOA

Il consiglio: Lorenzo Colombo. Viene da un goal contro il Napoli, oltre che da una serie di prestazioni veramente convincenti. La cura De Rossi ha sortito effetti importanti su di lui, che convince partita dopo partita, pertanto è lui il consigliato.

Da evitare: Giuseppe Pezzella. È in perenne ballottaggio con Zerbin prima e Floriani poi, e se già in questa stagione non ha fornito chissà quali garanzie, questa è una situazione che sicuramente non aiuta: se avete altro, non fatevi problemi a schierarlo, perché è lui lo sconsigliato di questa partita.

PARMA-VERONA

Il consiglio: Mateo Pellegrino. È già a 6 goal stagionali e nonostante la vittoria di Bologna, il Parma naviga in acque non facili: serve il ritorno al goal del suo bomber. Pellegrino ha sempre fornito prestazioni sufficienti, ora è il momento di coronare il tutto con il goal: è consigliato.

Da evitare: Gaetano Oristanio. Non è davvero la sua stagione, anzi: era davvero il suo anno, ma non sta incidendo: in 13 partite la sua casella dei bonus è ferma ancora a 0, inaccettabile per uno con le sue qualità: sconsigliato.

TORINO-BOLOGNA

Il consiglio: Che Adams. La sua è una stagione che non è sicuramente simbolo di continuità, ma è da contestualizzare all’interno di un contesto difficile come quello del Torino. Adams in assenza di Simeone è diventato il perno della squadra di Baroni, ed è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Riccardo Orsolini. Non avremmo mai creduto di poter scrivere il suo nome fra gli sconsigliati, ma è in un periodo talmente tanto nero che non si può continuare ad ignorare l’evidenza. È solo un momento, ma per ora è sconsigliato.

NAPOLI-ROMA

Il consiglio: Donyell Malen. Da quando è arrivato alla Roma sta incidendo in maniera davvero importante: è sempre più al centro del gioco di Gasperini ed è sempre più un punto di riferimento per i suoi compagni. Con il Napoli avrà una grande occasione per incidere, pertanto è lui il consigliato di questa partita.

Da evitare: Alessandro Buongiorno. Con il Genoa è stato artefice di due disastri, in una stagione dove sta riscontrando forti difficoltà. Ha vissuto giorni migliori e l’avversario non è dei più facili. È sconsigliato.

0 Shares

Articoli correlati

Fantacalcio, i consigli per la 24ª giornata: chi far giocare e chi evitare

Feb 6, 2026

Fantacalcio, i consigli per la 21ª m giornata: chi far giocare e chi evitare

Gen 16, 2026

Fantacalcio, i consigli per la 20ª giornata: chi far giocare e chi evitare

Gen 10, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.