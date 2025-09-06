Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Qual. Mondiali 2026

Finalmente Italia! Alla prima di Gattuso è manita all’Estonia

La prima Italia di Rino Gattuso vince e sorride. All'esordio del nuovo commissario tecnico, gli azzurri stravincono per 5-0

ATTARD, MALTA - MARCH 26: Mateo Retegui of Italy celebrates after scoring the team's first goal during the UEFA EURO 2024 qualifying round group C match between Malta and Italy at Ta' Qali Stadium on March 26, 2023 in Attard, Malta. (Photo by Tullio Puglia - UEFA/UEFA via Getty Images)

ITALIA- ESTONIA 5-0

Più che una vittoria, un monologo. L’Italia fa debuttare nel modo migliore al Gewiss Stadium di Bergamo il suo nuovo tecnico Gennaro Gattuso liquidando l’Estonia con un secco 5-0. Il risultato finale è lo specchio fedele di quanto emerso in campo con la nazionale azzurra a giocare al tiro al bersaglio contro la porta della modesta formazione baltica che non ha subito un passivo ancora più pesante solo per alcuni interventi provvidenziali del suo portiere Hein. L’Italia batte insomma un colpo significativo e bissa la vittoria per 2-0 contro la Moldavia salendo a quota sei punti a meno sei dalla Norvegia capolista e meno tre da Israele che ha strapazzato la Moldavia. Il festival delle occasioni azzurre comincia al 3’ con Politano che scambia con Kean ma si vede deviare la sfera in corner. Di Marco ci prova poi per due volte ma non è preciso in fase di conclusione. I tentativi in serie dell’ex atalantino Retegui fuori misura, di Zaccagni e Di Marco che trovano un Hein reattivo e di Kean dal limite a lato danno conto di un’Italia totalmente padrona della situazione.

Prima del finale della prima frazione, dalle parti del portiere estone si affacciano Politano che mette alto di testa, Kean il cui tiro è altissimo e Retegui incapace di superare Hein con un’incornata. Al 13’ della ripresa la schiacciante superiorità azzurra si concretizza con il vantaggio di Kean, bravo a sbucare di testa al 13’ su cross di Dimarco e a infilare il portiere ospite. L’Italia si apre così la strada per una goleada. Al minuto 24 Retegui allarga il fossato siglando il raddoppio dopo uno scambio con Raspadori. E’ proprio quest’ultimo a firmare il 3-0 al 26’ con un colpo di testa su assist di Politano. L’Estonia cerca almeno di togliersi la soddisfazione di accorciare le distanze in una sfida già compromessa ma il tiro dal limite di Sappinen al minuto 28 è parato senza patemi da Donnarumma. L’Italia raccoglie nuovamente i frutti della sua schiacciante superiorità nel finale, prima al 44’ con Retegui di testa su imbeccata di Cambiaso, poi al 47’ con Bastoni che supera Hein di testa sugli sviluppi di un corner.

Cristiano Comelli

