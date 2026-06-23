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Mondiali 2026

Francia-Iraq sospesa per oltre due ore: stadio evacuato per i fulmini

Tempesta su Philadelphia, gara interrotta all’intervallo con i Blues avanti grazie a Mbappé. Applicato il rigido protocollo statunitense per il maltempo.

Giu 23, 20261 Lettura

Francia-Iraq si è fermata per oltre due ore a causa di una violenta perturbazione che ha interessato l’area di Philadelphia. La partita, valida per il Mondiale, è stata sospesa al termine del primo tempo con i Blues in vantaggio 1-0 grazie alla rete realizzata da Kylian Mbappé al 14′. Le autorità hanno disposto l’evacuazione dello stadio dopo il rilevamento di fulmini nelle vicinanze dell’impianto, seguendo il rigido protocollo di sicurezza in vigore negli Stati Uniti.

L’interruzione è scattata all’intervallo, quando una tempesta accompagnata da attività elettrica si è avvicinata all’area dello stadio di Philadelphia. Le norme statunitensi prevedono infatti la sospensione immediata degli eventi sportivi in presenza di fulmini entro un raggio di 8 miglia, pari a circa 12,8 chilometri. In questi casi il pubblico viene invitato a lasciare le tribune e la partita può riprendere soltanto dopo almeno 30 minuti senza nuovi lampi rilevati. Ogni ulteriore fulmine fa ripartire il conteggio da zero.

Prima dell’interruzione, la Francia aveva preso il controllo della sfida trovando il vantaggio con Mbappé, autore dell’1-0 al 14′. Il match è rimasto fermo per 2 ore e 12 minuti, con il calcio d’inizio della ripresa fissato alle 2.00 italiane. Si tratta della prima sospensione registrata durante questo Mondiale, un episodio che richiama quanto già accaduto negli Stati Uniti durante il recente Mondiale per Club, quando diverse gare furono condizionate dalle severe procedure previste in caso di temporali e fulmini.

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Redazione

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