Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Mondiali 2026

Francia e Norvegia ai sedicesimi: Mbappé e Haaland show

I Bleus superano l’Iraq 3-0 nonostante una lunga interruzione per maltempo, gli scandinavi piegano il Senegal 3-2. Qualificazione già in tasca per entrambe, il primo posto si deciderà all’ultima giornata.

Giu 23, 20262 Lettura
PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 09: Kylian Mbappe of France celebrates scoring his team's first goal from the penalty-spot during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between France and Iceland at Parc des Princes on September 09, 2025 in Paris, France. (Photo by Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images)

La seconda giornata del girone I del Mondiale 2026 regala i primi verdetti. Francia e Norvegia conquistano il pass per i sedicesimi di finale grazie a due vittorie che confermano il loro dominio nel raggruppamento. I transalpini travolgono l’Iraq per 3-0 in una sfida segnata da una sospensione di oltre due ore per l’allerta fulmini su Philadelphia, mentre gli scandinavi superano 3-2 il Senegal trascinati ancora una volta da un incontenibile Erling Haaland. Con sei punti a testa, le due nazionali si contenderanno il primato del gruppo nello scontro diretto dell’ultima giornata.

Mbappé trascina la Francia, Iraq ko dopo la lunga sospensione

La squadra di Didier Deschamps sblocca il risultato al 14’ grazie a Kylian Mbappé, bravo a sfruttare un recupero alto di Olise e a battere Basil con un preciso sinistro. L’Iraq prova a restare in partita, ma fatica a impensierire seriamente la retroguardia francese. Sul finale di primo tempo il maltempo si abbatte sulla Pennsylvania e il match viene sospeso per oltre due ore a causa del rischio fulmini.

Alla ripresa la Francia chiude subito i conti. Un grave errore difensivo tra Tahseen e Basil spalanca la strada a Dembélé, che serve Mbappé per il raddoppio al 54’. Il fuoriclasse francese firma così una doppietta che lo porta a quota 16 gol ai Mondiali, raggiungendo Klose nella classifica all-time. Al 66’ arriva anche il tris con Dembélé, che conclude nel migliore dei modi una brillante azione offensiva. I Bleus restano così in vetta al girone e si presentano da favoriti allo scontro diretto con la Norvegia.

Haaland senza freni, la Norvegia piega il Senegal

Continua anche il percorso perfetto della Norvegia, che supera il Senegal al termine di una gara spettacolare. Dopo un avvio equilibrato, gli scandinavi passano in vantaggio al 43’ con Marcus Pedersen, abile ad approfittare di un errore di Koulibaly. Nella ripresa sale in cattedra Haaland: il centravanti del Manchester City firma il 2-0 al 47’ e, dopo il momentaneo 2-1 di Ismaila Sarr, realizza anche il terzo gol norvegese al 58’.

Il Senegal non si arrende e trova nuovamente la via della rete nel recupero ancora con Sarr, autore di una doppietta personale, ma non basta per evitare la sconfitta. Con questo successo la Norvegia sale a sei punti e raggiunge la Francia in testa alla classifica, mentre il Senegal resta fermo a quota zero insieme all’Iraq.

L’ultima giornata promette spettacolo: Francia-Norvegia assegnerà il primo posto del girone I, mentre Senegal e Iraq si sfideranno per evitare l’ultima posizione.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Haaland ai Mondiali: perché la Norvegia si era guadagnata il ruolo di outsider

Giu 23, 2026

Gruppo K: Ronaldo sfida Cannavaro, Colombia per il riscatto

Giu 23, 2026

Francia-Iraq sospesa per oltre due ore: stadio evacuato per i fulmini

Giu 23, 2026