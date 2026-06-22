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Serie A

Giovanni Malagò è il nuovo presidente FIGC: eletto con il 68% dei voti

L’ex presidente del CONI raccoglie la maggioranza dei consensi e succede a Gabriele Gravina alla guida della Federcalcio.

Giu 22, 20261 Lettura
Di Quirinale.it, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110383479

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. L’ex numero uno del CONI è stato eletto dall’Assemblea Federale con il 68% dei voti, superando lo sfidante Giancarlo Abete e raccogliendo il consenso necessario per diventare il successore di Gabriele Gravina, dimessosi dalla guida della Federcalcio nei mesi scorsi.

La votazione si è svolta nel corso dell’Assemblea Elettiva ospitata al Rome Cavalieri Waldorf Astoria di Roma. Dopo settimane di confronti tra le diverse componenti del calcio italiano, Malagò ha ottenuto una netta affermazione, conquistando la fiducia della maggioranza dei delegati federali. Il dirigente romano, già presidente del CONI e protagonista della crescita dello sport italiano nell’ultimo decennio, assume ora la guida della Federazione in una fase delicata per l’intero movimento.

Tra i primi dossier sul tavolo del neo presidente ci saranno il rilancio della Nazionale, la riforma dei campionati, la sostenibilità economica dei club e lo sviluppo dei settori giovanili. L’obiettivo dichiarato è quello di avviare una nuova fase per il calcio italiano dopo le difficoltà degli ultimi anni, segnati anche dalla mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale 2026.

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Redazione

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