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Mondiali 2026

Messi record trascina l’Argentina agli ottavi, Algeria in rimonta

L’Albiceleste supera 2-0 l’Austria con una doppietta del suo capitano e vola alla fase a eliminazione diretta. Successo in rimonta anche per l’Algeria contro la Giordania: sarà decisiva l’ultima giornata.

Giu 23, 20261 Lettura
IPA85771399 - June 16, 2026, Kansas City, UNITED STATES: 260616 Lionel Messi of Argentina celebrates after scoring the 1-0 goal during the FIFA World Cup 2026 football match between Argentina and Algeria on June 16, 2026 in Kansas City. .Photo: Joel Marklund / BILDBYRÃ…N / kod JM / JM0825.bbeng fotboll football soccer fotball vm fotbolls-vm fotball-vm fotbolls-vm 2026 fifa world cup 2026 argentina algeria algeriet jubel (Credit Image: © Joel Marklund/Bildbyran via ZUMA Press)

L’Argentina stacca con un turno d’anticipo il pass per gli ottavi di finale del Mondiale grazie al successo per 2-0 sull’Austria, firmato ancora una volta da uno straordinario Lionel Messi. Il numero 10 dell’Albiceleste realizza una doppietta decisiva e aggiorna ulteriormente i propri record nella competizione iridata. Nell’altra sfida del girone J, l’Algeria supera 2-1 la Giordania in rimonta grazie alle reti di Benbouali e Gouiri, mantenendo vive le speranze di qualificazione.

Argentina-Austria, decide il solito Messi

Il meritato vantaggio arriva al 38’: Medina serve un pallone arretrato dalla sinistra, Almada lascia scorrere intelligentemente e Messi fulmina Schlager con un preciso mancino. Nella ripresa gli uomini di Rangnick tentano una reazione, ma Emiliano Martínez risponde presente quando chiamato in causa. Nel recupero il fuoriclasse argentino chiude definitivamente i conti, firmando il 2-0 con il suo secondo gol personale della serata. Tre punti che consentono all’Argentina di salire a quota 6 e festeggiare la qualificazione anticipata.

Algeria, rimonta pesante contro la Giordania

A Santa Clara arriva invece una vittoria fondamentale per l’Algeria. Dopo un primo tempo equilibrato, è la Giordania a sbloccare il risultato con Al-Rashdan, bravo a sfruttare una situazione favorevole in area e battere Zidane. Gli uomini di Sellami chiudono così avanti la prima frazione.

Nella ripresa, però, le mosse di Vladimir Petkovic cambiano il volto della partita. L’Algeria aumenta la pressione e trova il pareggio al 69’ con il neoentrato Benbouali, che sfrutta al meglio un calcio d’angolo battuto da Mahrez. La rimonta si completa all’82’, quando Gouiri raccoglie una palla vagante in area e firma il definitivo 2-1. Un successo che rilancia le ambizioni degli algerini, attesi ora dallo scontro diretto con l’Austria per il secondo posto del girone.

Con l’Argentina già qualificata agli ottavi, l’ultima giornata del gruppo J sarà decisiva per stabilire chi accompagnerà l’Albiceleste nella fase a eliminazione diretta. Algeria e Austria si giocheranno tutto nello scontro diretto, mentre la Giordania, ultima in classifica, è ormai matematicamente fuori dai giochi.

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Redazione

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