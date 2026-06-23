Gruppo K: Ronaldo sfida Cannavaro, Colombia per il riscatto

Il Mondiale 2026 non smette mai di incantare i tifosi, e dopo le doppiette di Messi, Mbappé e Haaland (in ordine cronologico), ora ci si aspetta anche la reazione da parte del solito Cristiano Ronaldo, che dopo la partita a secco contro la Repubblica del Congo, vorrà sicuramente rifarsi con una delle sue classiche performance sul terreno di gioco.

23/06 – Ore 19:00: Portogallo-Uzbekistan

Il vantaggio iniziale di Neves all’inizio della scorsa sfida aveva illuso i tifosi portoghesi, salvo poi essere raggiunti da Yoane Wissa sul finale del primo tempo. Nella ripresa non si è visto granché, solo un Portogallo impacciato, che ha sbattuto continuamente la faccia contro i congolesi ben organizzati su tutti i fronti.

Adesso di fronte si troveranno l’Uzbekistan di Cannavaro e Shomurodov (ex Genoa e Roma), che nel match inaugurale di questo Mondiale è uscito sconfitto contro la Colombia per 1-3, pur mantenendo la parità solamente per 4’ del secondo tempo (tra il 60’ e il 64’), ma successivamente le reti di Luis Díaz al 66’ e Campaz al 99’ hanno fatto svanire il sogno dei lupi bianchi.

L’ex campione del Mondo 2006 con la seconda sconfitta di fila tornerà quasi sicuramente a casa, e per questo non vorrà vedere la propria rosa impreparata contro una delle nazionali più forti del torneo, dovendo chiedere ai suoi di affrontare un banco di prova ben complicato, ma non impossibile dato il primo turno della Seleção non all’altezza delle loro qualità e capacità di manovra all’interno dei 90’.

24/06 – Ore 04:00: Colombia-Repubblica Democratica del Congo

La seconda sfida del girone K vedrà sfidarsi le ultime 2 nazionali presenti, ovvero la Colombia di Mina e la sorprendente Repubblica del Congo.

La sfida è molto interessante, considerando soprattutto che gli uomini guidati da Néstor Lorenzo sono in vetta a quota 3 punti, e un altro eventuale successo li porterebbe direttamente ai sedicesimi, qualificandosi dunque in anticipo senza dover aspettare il match clou contro il Portogallo di Roberto Martínez.

La Celeste, invece, è molto soddisfatta del primo incontro di questi Mondiali, ma l’unico punto conquistato finora non servirà a nulla se non si arriva tra le prime 3 della classifica, sperando di essere presenti nelle migliori terze del torneo. Un organico che sa benissimo cosa vuol dire essere squadra e il sacrificarsi per i propri compagni. Bisognerà dunque continuare su quella lunghezza d’onda e riuscire a siglare un gol in più dell’avversario, per ottenere quella che sarebbe la loro prima vittoria della loro storia in un Campionato del Mondo.