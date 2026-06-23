Haaland ai Mondiali: perché la Norvegia si era guadagnata il ruolo di outsider

La Norvegia si è presentata al Mondiale 2026 con il ruolo affascinante e rispettabile di outsider credibile, una squadra costruita su fondamenta tattiche solide e ben consolidate, caratterizzata da qualità tecniche interessanti e potenzialmente pericolose per le squadre avversarie. La presenza dell’attaccante Erling Haaland in attacco rappresenta poi un punto di riferimento offensivo di livello straordinario e, ovviamente, un appeal mediatico e commerciale. Ma la nazionale scandinava vanta altre qualità tecniche e tattiche degne di seria menzione e una considerazione approfondita. E alla vigilia del torneo la nazionale nordica era intenzionata a sorprendere tutti. Stando infatti alle opinioni degli esperti e secondo le quote dedicate ai Mondiali 2026 proprio gli scandinavi avevano iniziato a risultare particolarmente attenzionati alle spalle del gruppo composto da Francia, Spagna e Argentina. D’altro canto, già nel 2022 c’era stata la sorpresa del Marocco, che aveva superato le aspettative diventando nella fattispecie la prima nazionale africana della storia a raggiungere le semifinali del torneo. Chissà che quest’anno a sorprendere, e ad arrivare molto in avanti nella competizione, non sia proprio la nazionale allenata da Ståle Solbakken.

Il gioco corale come fondamento tattico

Una delle caratteristiche distintive e riconoscibili della Norvegia è il gioco collettivo che caratterizza tutta la squadra. La nazionale non si basa su una singola stella carismatica dominante, per quanto ne abbia in squadra a partire proprio dall’attaccante del Manchester City, bensì su un collettivo tattico organizzato e coeso dove ogni giocatore assume responsabilità proporzionate al proprio ruolo specifico all’interno dello schieramento calcistico. I centrocampisti norvegesi sono particolarmente bravi nel pressare aggressivamente gli avversari e nel recupero della palla attraverso il gioco posizionale intelligente e consapevole, creando la base tattica solida per ripartenze rapide ed efficienti durante tutta la durata della partita.

Una vena realizzativa eccezionale e superiore alle altre

La notevole vena realizzativa rappresenta un secondo elemento tattico e statistico di forza della nazionale scandinava nel contesto della competizione mondiale. Qui non si può non citare Erling Haaland, vincitore del triplete con il City nel 2023 oltre al premio personale della scarpa d’oro nello stesso anno. Ma giusto per dare qualche numero: 51 presenze e 57 reti, con 11 marcature consecutive nelle ultime 11 partite ufficiali con la maglia della nazionale. Un giocatore di livello nettamente superiore, non c’è che dire. Inoltre la Norvegia è stata statisticamente la squadra che ha segnato il maggior numero di gol durante le qualificazioni continentali affrontate, un dato che riflette sia la qualità offensiva concreta sia la capacità collettiva e organizzata di trovare spazi liberi sotto porta.

L’assenza di pressione mediatica

Un terzo fattore psicologico e mentale favorisce indubbialmente la Norvegia nel contesto della competizione mondiale: si tratta della quasi totale assenza di pressione mediatica e di aspettative eccessive e opprimenti. Diversamente dalle big europee e sudamericane consolidate e storicamente affermate, gli scandinavi non avevano attese grandiose prima del torneo mondiale. Lo abbiamo scoperto a nostre spese con la pesante sconfitta per 1-4 tra Italia e Norvegia, nella gara delle qualificazioni al Mondiale a novembre 2025. Ma questa assenza di aspettative eccessive rappresenta quindi un vantaggio psicologico e tattico non trascurabile, permettendo ai giocatori di esprimersi con libertà mentale, fiducia reciproca consolidata e serenità emotiva durante le competizioni.

La struttura tattica della squadra e la preparazione strategica

La preparazione tattica della squadra si è concentrata su una struttura difensiva solida e consapevole accompagnata da transizioni rapide ed efficaci verso l’attacco costruttivo fatto di intensità. I norvegesi non cercano il controllo assoluto e totalitario del gioco, preferendo strategicamente aspettare gli avversari e sfruttare intelligentemente i momenti di disordine tattico avversario. La Norvegia è una di quelle squadre che ad un Mondiale possono sorprendere, come era successo nel 2022 con il memorabile Marocco, che aveva superato clamorosamente le aspettative iniziali diventando la prima nazionale africana della storia calcistica a raggiungere le semifinali di un torneo mondiale. Un precedente storico che ha insegnato che il calcio riserva sempre affascinanti sorprese, e che il valore organizzativo e la mentalità collettiva possono fare la differenza rispetto al semplice elenco di nomi illustri.