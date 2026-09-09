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STUTTGART, GERMANY - NOVEMBER 06: Gian Piero Gasperini, Head Coach of Atalanta, speaks to the media in post match press conference following the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4 match between VfB Stuttgart and Atalanta BC at Stuttgart Arena on November 06, 2024 in Stuttgart, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke - UEFA/UEFA via Getty Images)
Champions LeagueRoma

Gasperini sfida il Fenerbahce:”Dybala è in un grande momento”

Set 9, 20262 Lettura

La Roma torna in Champions League dopo sette anni e si prepara a inaugurare il proprio cammino europeo sul campo del Fenerbahce. Alla vigilia della sfida di Istanbul, in programma giovedì alle 18.45, Gian Piero Gasperini ha presentato l’esordio dei giallorossi nella league phase, sottolineando entusiasmo, ambizioni e difficoltà di una competizione che riporta il club sul palcoscenico più prestigioso d’Europa. Tra le certezze del tecnico c’è Paulo Dybala, indicato come uno degli uomini più in forma.

Gasperini ritrova la Champions

Per Gasperini il ritorno della Roma nella massima competizione europea rappresenta un passaggio importante. Il tecnico ha definito la Champions il torneo per club più prestigioso e ha assicurato che la squadra arriva all’appuntamento in buone condizioni. L’unica assenza segnalata è quella di Pellegrini, mentre Dybala è pronto a recitare un ruolo da protagonista.

La Joya sta attraversando un momento particolarmente positivo. Gasperini ne ha sottolineato non soltanto il valore tecnico, ma anche la continuità mostrata nelle ultime settimane. Un fattore che potrebbe diventare decisivo contro un Fenerbahce chiamato a sfruttare anche la spinta del pubblico di Istanbul.

Roma, entusiasmo dopo la rimonta

La vittoria in rimonta contro l’Atalanta ha aumentato ulteriormente la fiducia all’interno dello spogliatoio. La Roma arriva alla Champions con entusiasmo e curiosità, pronta a verificare il proprio livello contro alcune delle migliori formazioni europee.

Secondo Gasperini, la crescita offensiva è legata soprattutto all’aumento della qualità tecnica e alla maggiore conoscenza tra i giocatori. Il tecnico ha citato Dybala e Malen tra gli interpreti capaci di innalzare il potenziale della squadra, evidenziando però come i progressi siano il risultato del lavoro dell’intero gruppo.

Fenerbahce, Gasperini non si fida

L’esordio europeo presenta subito un ostacolo complicato. Nonostante alcune assenze, il Fenerbahce resta una squadra di qualità, capace di mettere in difficoltà la Roma. Gasperini non intende modificare l’identità costruita in questi mesi: i giallorossi dovranno rispettare il talento degli avversari senza rinunciare al proprio modo di giocare.

La gestione della rosa sarà inoltre determinante nelle prossime settimane. Con un calendario sempre più fitto, i cambi acquisteranno maggiore importanza. Rispetto al passato, Gasperini ritiene di avere più alternative e soluzioni tattiche senza abbassare il livello qualitativo.

Hermoso: «Vogliamo continuare a vincere»

Accanto a Gasperini ha parlato anche Mario Hermoso, che ha evidenziato l’orgoglio del gruppo per il ritorno in Champions League. Il difensore ha sottolineato soprattutto l’impatto del tecnico sulla mentalità della squadra.

La Roma vuole affrontare ogni avversario con la stessa identità, senza modificare il proprio atteggiamento in base al prestigio di chi si trova di fronte. Fiducia, crescita e ambizione sono le parole chiave alla vigilia dell’esordio: Istanbul rappresenta il primo banco di prova per capire fin dove potrà spingersi la nuova Roma di Gasperini.

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