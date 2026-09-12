Gattuso:“Europa obiettivo minimo? Una pressione inutile”

La Lazio gioca un primo tempo fantastico, va avanti di due gol grazie a Cancellieri e Noslin, poi nel secondo tempo subisce la rimonta dal Milan, trascinato da Moreira. In conferenza stampa ha parlato il tecnico biancoceleste Rino Gattuso.

Che cosa hai fatto? Che corde hai toccato?

“Nessuna corda, il merito è della squadra, merito dei tifosi che ci hanno aspettato e che ci hanno accompagnato allo stadio. La cosa che dispiace di più, ma l’avevamo messo in preventivo… Vorrei che la squadra stesse sul pezzo e sulle gambe per 90′, oggi abbiamo subito i loro cambi, la loro qualità. Dispiace, e c’è andata anche bene. Sul 2-2 siamo stati bravi a rimanere in partita, e portare un punto a casa”.

Ti sei prefissato un cambio di mentalità, oltre che dal punto di vista tecnico?

“La mia storia da allenatore dice una roba: vado via dal Milan e vincono il campionato, vado via dal Napoli e vincono il campionato. Non è un caso, io vivo per queste cose qui. Cerco di trasmettere la disciplina, la cultura del lavoro. Penso che tutti i giocatori mi riconoscono questo, ci tengo. Venire prima, fare i lavori personalizzati, sforzarsi e non stressarli. È normale, quando hai a che fare con giocatori per bene, entrargli nella testa. Abbiamo iniziato questo percorso, devo ringraziarli per come si stanno comportando. Il merito è loro perché credono fortemente in quello che stiamo facendo”.

Obiettivo Europa di cui ha parlato il direttore sportivo Fabiani?

“Non dico se sono d’accordo o non d’accordo. Già abbiamo abbastanza pressioni addosso. Giocare nelle condizioni in cui stiamo giocando non è facile. Non è giusto che il direttore dica che l’obiettivo minimo è l’Europa. Non voglio scappare dalle responsabilità. L’obiettivo nostro è pensare partita dopo partita, poi tireremo le somme. Non sono d’accordo quando diciamo che l’obiettivo minimo è l’Europa, non è una polemica. È una pressione che in questo momento non ci possiamo permettere”.

Le era mai capito di essere accompagnato dai tifosi allo stadio?

“Gli brucia anche a loro non venire allo stadio. A tutti brucia non venire qui. Vedi bambini di 6-7 anni che hanno il veleno, guai se gli tocchi la loro squadra. Tutti vorrebbero venire all’Olimpico e fare 50 mila. Credo che i tifosi siano venuti anche per quello che stanno trasmettendo i giocatori, per il fatto che non mollano mai, che portano la maglia con orgoglio. Mi sono emozionato oggi, ti dico la verità: vedere le persone che sono venute. Per me il calcio senza tifosi fa cagare”.

Differenza tra primo e secondo tempo?

“Dovevamo difendere di reparto. Metà squadra andava sui riferimenti e metà voleva fare il blocco basso. Penso che ci siamo abbassati troppo, e l’abbiamo sofferti. Siamo stati pochissimo nella loro metà campo. Magari qualcuno dice che Pinamonti non ha toccato una palla da quando è entrato? Vi dico che è dura tre contro uno riuscire a tenere il pallone. Tra primo e secondo la differenza è stata questa, abbiamo rubato pochi palloni, siamo stati nel capanno e noi non ci sappiamo stare”.