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President of Lazio Claudio Lotito celebrates the victory under Curva Nord at the end of the Italian championship Serie A football match between SS Lazio and AS Roma on March 19, 2023 at Stadio Olimpico in Rome, Italy - Photo: Federico Proietti/DPPI/LiveMedia
Lazio

Lotito esulta per il primato e risponde ai tifosi:”Non basta?”

Set 9, 20261 Lettura

La Lazio vola in Serie A e Claudio Lotito passa al contrattacco. Dopo un avvio di stagione perfetto, con tre vittorie nelle prime tre giornate e il primo posto in classifica, il presidente biancoceleste risponde alle critiche che continuano ad accompagnare la sua gestione. Il patron rivendica i risultati ottenuti e respinge l’idea di una società incapace di alimentare le ambizioni dei propri sostenitori.

Lotito rivendica i risultati della Lazio

«Per me parlano i fatti», sostiene Lotito, secondo le dichiarazioni riportate dal Fatto Quotidiano. Il presidente considera «fuori ogni logica» quanto sta accadendo nei suoi confronti e replica direttamente a una delle accuse più frequenti provenienti dall’ambiente laziale: quella secondo cui con la sua gestione i tifosi non riuscirebbero più a sognare.

La risposta del numero uno biancoceleste parte dalla classifica: la Lazio è prima dopo tre giornate. Lotito sottolinea inoltre gli investimenti effettuati sul mercato, la determinazione mostrata dalla squadra e il progetto legato all’Academy, elementi che a suo giudizio dovrebbero pesare nella valutazione complessiva del suo operato.

La contestazione resta il nodo

Nonostante l’eccellente partenza in Serie A, il rapporto tra una parte della tifoseria e il presidente rimane complicato. Il prossimo big match contro il Milan potrebbe infatti disputarsi in un Olimpico lontano dal tutto esaurito, creando un evidente contrasto tra i risultati ottenuti sul campo e il clima sugli spalti.

Lotito evidenzia anche la differenza di percezione fuori dalla Capitale, citando la propria esperienza a Reggio Calabria. Secondo il patron, lontano da Roma riceverebbe manifestazioni di sostegno molto diverse rispetto alle contestazioni che caratterizzano il rapporto con parte del pubblico laziale.

Sul terreno di gioco, intanto, la squadra continua a fornire la risposta più importante: tre partite, nove punti e vetta della classifica. Un avvio che rafforza la posizione del presidente, ma che non sembra ancora sufficiente per ricucire definitivamente la frattura con una parte della tifoseria.

 

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