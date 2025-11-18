Germania e Olanda volano al Mondiale! Irlanda del Nord ai playoff

GRUPPO A

GERMANIA- SLOVACCHIA 6-0

Punteggio tennistico per la Germania che lascia al palo la Slovacchia e adesso può pensare interamente ai prossimi Mondiali a cui presenzierà. La Slovacchia, invece, dovrà cercare di sudarsi la qualificazione passando per i playoff. Al minuto 18 l’attaccante del Newcastle Woltemade sbuca di testa su corner di Kimmich e porta in vantaggio i teutonici. Al minuto 29 Gnabry sfrutta un filtrante di Goretzka e raddoppia. Lo stesso fa Sanè sette minuti dopo, questa volta su suggerimento in profondità dell’attaccante del Liverpool Wirtz. La Germania sembra avere un’autostrada spalancata davanti a sé e affonda la lama per la quarta volta al 41′ con un sinistro da distanza ravvicinata di Sanè che, ancora su cross di un Wirtz con cui si intende molto bene, sigla la doppietta personale. Al 22′ della ripresa Baku riceve da Gnabry e segna con un tiro da distanza ravvicinata. Al minuto 34 Ouedraogo segna il 6-0 con un sinistro dal centro dell’area.

IRLANDA DEL NORD- LUSSEMBURGO 1-0

Vince l’Irlanda del Nord per 1-0 tra le ultime due squadre del girone. I padroni di casa chiudono al terzo posto con nove punti grazie alla terza vittoria in sei gare. Gli ospiti archiviano invece mestamente l’esperienza qualificazione a quota zero con sei sconfitte in altrettanti match. Al 40′ Martins commette fallo su Brown ed è rigore per l’Irlanda del Nord. Dagli undici metri Donley non fallisce.

GRUPPO G

MALTA- POLONIA 2-3

E ora playoff. Conquistando la quinta vittoria del suo girone di qualificazione contro Malta che l’aveva rimontata due volte, la Polonia si classifica seconda con dieci punti e spera nei playoff per poter staccare il biglietto per i Mondiali centroamericani. Malta chiude invece quarta a quota cinque punti dopo il quinto passo falso in otto partite. Al minuto 32 Lewandowski sbuca di testa su calcio piazzato di Zielinski e porta avanti gli ospiti, Malta non si scompone e al 36′ pareggia con un sinistro da distanza ravvicinata di Cardona. Al 14′ la Polonia torna in vantaggio con un destro da distanza ravvicinata di Wszolek su suggerimento di Lewandowski. Al 17′ Swiderski allargherebbe il fossato ricevendo la sfera da Skoras e infilando di sinistro la palla del 3-1, la sua rete è però annullata dal Var. Malta ne approfitta e coglie il nuovo pareggio al minuto 23 con un rigore trasformato da Teuma e concesso per un fallo di Kiwior su Cardona. Al 40′ la Polonia va in vantaggio per la terza volta con un destro dal limite di Zielinski su assist di Kapustka.

OLANDA- LITUANIA 4-0

Vittoria e biglietti da prenotare per i Mondiali. L’Olanda strapazza la Lituania con un poker e volerà in Centroamerica a disputarsi la massima rassegna planetaria calcistica. La Lituania conclude ultima con tre punti e non riesce neppure a levarsi la soddisfazione di una vittoria. Al 16′ l’ex Milan Reijnders raccoglie un filtrante di De Jong e porta i padroni di casa avanti. Al 10′ della ripresa l’Olanda beneficia di un penalty per un intervento di mano di Tutyskinas. Dagli undici metri l’attaccante del Liverpool Gakpo trasforma per il 2-0. Al 15′ Xavi Simons sigla il 3-0 su assist di Gakpo. L’Olanda dilaga e al minuto 17 si concede il poker con un sinistro da centro area di Malen in seguito a un contropiede orchestrato da Reijnders.

GRUPPO L

REPUBBLICA CECA- GIBILTERRA 6-0

Con un set tennistico, la Repubblica Ceca si sbarazza disinvoltamente della modesta Gibilterra e, seconda nel suo girone con sedici punti, andrà a giocarsi le sue speranze di approdare ai Mondiali ai playoff. Gibilterra archivia un girone amarissimo con otto sconfitte in altrettante gare e un pessimo bilancio di sole tre reti all’attivo e ventotto al passivo. Al 5′ la Repubblica Ceca si porta in vantaggio per merito di Doudera che, di destro, finalizza nel modo migliore un’azione di contropiede orchestrata da Chory. Al minuto 18 i due si scambiano il favore con il raddoppio di Chory con un sinistro da centro area su cross di Doudera.Al 32′ arriva il 3-0 con un sinistro di Coufal, bravo a sfruttare nel modo migliore una punizione di Zeleny. Al minuto 39 Karabec confeziona il poker con un sinistro da centro area su imbeccata di Coufal. Al 44′ Soucek riceve da Chory e cala il pokerissimo di testa. Al 6′ della ripresa Hranac, con un sinistro da posizione ravvicinata su assist di testa di Zeleny dà al risultato un punteggio tennistico.

MONTENEGRO- CROAZIA 2-3

Sotto di due reti, non si è scomposta e ha finito per ribaltare completamente la gara. La Croazia supera il Montenegro in rimonta e prepara le valigie per i Mondiali chiudendo al primo posto con 22 punti imbattuta. Il Montenegro è invece quarto a quota nove e archivia un girone disputato in tono modesto. Al 3′ Osmajic porta in vantaggio il Montenegro con un tiro di destro susseguente a un’azione di contropiede. Al minuto 17 Krstovic, con un destro da fuori area, su assist di Jovetic raddoppia. Al 34′ Rubezic commette fallo su Jakic ed è rigore per la Croazia. Dagli undici metri Perisic non stecca riportando gli ospiti in partita. Al 27′ lo stesso Jakic, con un destro da centroarea, pareggia i conti. Al 42′ la Croazia capovolge l’esito della contesa con un destro da fuori area di Vlasic