Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Qual. Mondiali 2026

Goleade per Spagna e Belgio, prima vittoria per la Germania

I tedeschi si sbloccano contro l’Irlanda del Nord: 3-1 a Colonia. Il Belgio di Garcia vince 6-0: De Bruyne protagonista

Set 8, 20254 Lettura

GIRONE A
LUSSEMBURGO- SLOVACCHIA 0-1

Prima la Germania, poi il Lussemburgo. La Slovacchia si regala un’altra posta piena imponendosi in terra lussemburghese per 1-0 sul filo di lana e conserva il punteggio pieno dopo due partite e la vetta nel suo girone. Per i padroni di casa si tratta invece della seconda battuta d’arresto consecutiva dopo quella con l’Irlanda del Nord. A punire il Lussemburgo è un destro di Rigo da distanza ravvicinata al 45′ della ripresa.

GERMANIA- IRLANDA DEL NORD 3-1

La clamorosa battuta d’arresto patita con la Slovacchia esigeva una pronta riscossa. La Germania l’ha trovata superando davanti al pubblico di casa l’Irlanda del Nord con un secco 3-1. Gli ospiti, dal canto loro, non riescono a bissare la vittoria conquistata contro il Lussemburgo. La nazionale di Julian Nagelsmann si porta in vantaggio al 7′ con un destro di Gnabry su imbeccata di Woltemade in seguito a un’azione di contropiede. Al 34′ Price pareggia sbucando su un corner di Devenny. Al 24′ della ripresa Amiri riporta in vantaggio i teutonici su filtrante di Raum. Una punizione dell’attacante del Liverpool Wirtz al minuto 27 fissa il risultato sul definitivo 3-1.

GIRONE E
GEORGIA- BULGARIA 3-0

Lo stop casalingo con la Turchia esigeva un pronto riscatto. La Georgia lo trova strapazzando davanti al pubblico amico la Bulgaria con un netto 3-0. La compagine ospite di Ilian Iliev è invece al secondo passo falso di fila dopo lo 0-3 subito in casa dalla Spagna e resta a zero punti. Al 30’ l’ex Napoli Kvaratskhelia porta in vantaggio la Georgia con una conclusione di destro. Al 44’Gagnidze, su filtrante di Davitashvili, raddoppia. Il definitivo 3-0 è opera di Mikautadze con un destro da distanza ravvicinata al 20’ della seconda frazione.

TURCHIA- SPAGNA 0-6

Tutto facile per la Spagna nella tana della Turchia. La nazionale di Luis de la Fuente rende amarissima la serata di quella della mezzaluna di Vincenzo Montella sconfiggendola con un netto 6-0. Le furie rosse bissano così il largo successo ottenuto contro la Bulgaria. La Turchia, dal canto suo, resta invece a quota tre non riuscendo a replicare la vittoria con la Georgia. Al 6′ Pedri riceve la sfera da Nico Williams e segna l’1-0 con una conclusione da fuori area. Al 22′ Merino raddoppia con un sinistro su imbeccata di Oyarzabal. La stessa dinamica con gli stessi protagonisti rende possibile agli iberici portarsi sul 3-0. All’8′ della ripresa Ferran Torres, su azione di contropiede condotta da Lamine Yamal, cala il poker. E’ sempre quest’ultimo, quattro minuti dopo, a mettere Merino in condizione di colpire da fuori area per il 5-0 e la doppietta personale. Al 17′ il contropiede ospite colpisce ancora con Pedri che finalizza nel modo migliore una progressone di Oyarzabal per il definitivo 6-0.

GIRONE G
LITUANIA- OLANDA 2-3

Dopo il pareggio con la Polonia, l’Olanda ritorna alla vittoria imponendosi per 3-2 in casa di una coriacea Lituania, brava a recuperare due reti di svantaggio. Per la nazionale della terra dei tulipani si tratta della terza vittoria in quattro partite dopo quelle con Finlandia e Malta e di un altro mattone prezioso nella costruzione della qualificazione ai Mondiali. La Lituania, invece, capitola dopo tre pareggi di fila. All’11’ Depay sbuca -su cross di Gakpo e porta gli orange in vantaggio. Al 33’ Timber, con un sinistro dall’area piccola, raddoppia. Al 36’ la Lituania prova a rientrare in partita con un sinistro del granata Gineitis. I padroni di casa ci credono e , al minuto 43, pareggia con un’incornata di Girdvainis sugli sviluppi di un calcio di punizione di un Gineitis ancora una volta determinante. Al 18′ della ripresa Depay, di testa, su cross di Dumfries, regala agli orange la vittoria.

POLONIA- FINLANDIA 3-1

All’andata soccombette con il punteggio di 1-2 nella terra dei laghi. Nella sfida di ritorno la Polonia si rifà con gli interessi sconfiggento con un netto 3-1 la Finlandia e tornando alla vittoria dopo due partite. Gli scandinavi, invece, subiscono la seconda sconfitta del girone di qualificazione dopo quella con l’Olanda. Al 27′ Cash porta in vantaggio i padroni di casa su assist di Kaminski. Al 47′ Lewandowski raddoppia su filtrante di Zielinski. Al 9′ del secondo tempo Kaminski sigla il 3-0 con un tiro da distanza ravvicinata. Un sinistro di Kallmann al 43′ consente agli ospiti di accorciare le distanze.

GIRONE J
MACEDONIA DEL NORD- LIECHTENSTEIN 5-0

Manita della Macedonia del Nord a un Liechtenstein sempre più in crisi che era già stato sommerso di reti dal Belgio perdendo per 0-6. I macedoni bissano così la vittoria ottenuta nell’ultimo impegno di qualificazione in casa del Kazakistan e non lasciano alla squadra del Principato neppure le briciole come era già avvenuto all’andata quando si impose per 3-0. Al 15’ con un sinistro di Elmas su imbeccata di Stojchewski i padroni di casa si portano in vantaggio. Al 7’ della ripresa Bardhi sigla il raddoppio sfruttando nel modo migliore un traversone di Ilievski. All’11’ Churlinov riceve da Bardi e sigla il 3-0. Al 37′ Kamili raccoglie un filtrante di Alioski e confeziona il poker. Di Stankovski al 45′ su corner di Zajkov il 5-0 finale con un tiro da distanza ravvicinata.

BELGIO – KAZAKISTAN 6-0

Sei reti al Liechtenstein prima, sei al Kazakistan poi. Il Belgio continua a giocare a tennis con le avversarie che le capitino a tiro conquistando un’altra rotonda vittoria che potrebbe pesare moltissimo in caso di considerazione della differenza reti. Per la nazionale di Rudi Garcia è la terza vittoria consecutiva che la colloca al secondo posto con il Galles con 10 punti e a una sola lunghezza dalla capolista Macedonia del Nord. Il Kazakistan è fermo a quota tre dopo il terzo passo falso consecutivo. Al 42′ il napoletano De Bruyne riceve da De Ketelaere e segna l’1-0 con un tiro di destro. Al 44′ un destro di Doku sempre su rifinitura di De Bruyne vale il raddoppio. Al 6′ della ripresa Raskin, da distanza ravvicinata e sugli sviluppi di un corner, allarga il fossato sul 3-0. Al 15′ Doku, da posizione decentrata e su assist di De Ketelaere, sigla il poker. Al 39′ De Bruyne riceve da Saelemaekers e firma il 5-0 di destro. Al 47 ‘ Meunier, dal limite, ancora su imbeccata di Saelemaekers, dà al punteggio il definitivo assetto tennistico.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

Israele-Italia, le probabili formazioni, orario e dove vedere

Set 8, 2025

Finalmente Italia! Alla prima di Gattuso è manita all’Estonia

Set 6, 2025

La Francia passa in Ucraina, Israele vince in Moldavia. Poker Svizzera

Set 6, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.