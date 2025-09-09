Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Qual. Mondiali 2026

Hojlund trascina la Danimarca, poker Croazia al Montenegro

La Croazia torna a convincere e rifila un 4-0 al Montenegro. Blitz della Danimarca che infligge un pesante 3-0 alla Grecia, stesso risultato con il quale la Svizzera regola la Slovenia

Set 9, 2025
PIRAEUS, GREECE - SEPTEMBER 08: Rasmus Hojlund of Denmark scores his team's third goal during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Greece and Denmark at Stadio Georgios Karaiskakis on September 08, 2025 in Piraeus, Greece. (Photo by Milos Bicanski - UEFA/UEFA via Getty Images)

GRUPPO B
KOSOVO- SVEZIA 2-0

Serata con il botto per il Kosovo che dopo essere stato strapazzato dalla Svizzera, si rifà clamorosamente sconfiggendo la Svezia con il punteggio di 2-0. Gli scandinavi restano invece a un punto per effetto del pareggio con la Slovenia. Al 26′ i padroni di casa vanno clamorosamente in vantaggio con un destro di Rexhbecaj sugli sviluppi di un contropiede. Al 42′ Muriqi firma il raddoppio ricevendo palla da Rrahmani su azione di contropiede e trafiggendo Olsen con un sinistro da fuori area. Il Kosovo ha concluso in dieci per l’espulsione di Emerllahu al 46′ della ripresa per somma di ammonizioni.

SVIZZERA- SLOVENIA 3-0

Prima il 4-0 al Kosovo, ora un 3-0 alla Slovenia. La Svizzera conferma di voler prendere l’aereo per trasferirsi in terra di Centramerica per disputare i mondiali con la seconda vittoria di fila. Gli elvetici sono così a punteggio pieno con sei punti in vetta al loro girone. Al 18′ Elvedi porta avanti i rossocrociati con un’incornata sugli sviluppi di un corner. Al 33′ gli elvetici allungano con un’incornata di Embolo, al terzo gol nelle ultime due partite dopo la doppietta rifilata al Kosovo, su corner di Rieder. Cinque minuti dopo Ndoye allarga ulteriormente il fossato con un destro da posizione ravvicinata su imbeccata di Freuler.

GRUPPO C
BIELORUSSIA- SCOZIA 0-2

Dopo il pareggio con la Danimarca, ecco la prima vittoria. La Scozia mette a sedere la Bielorussia condannandola al secondo stop dopo l’1-5 subito dala Grecia. Al 43′ Adams sfrutta un suggerimento di testa del napoletano Mc Tominay e porta in vantaggio gli ospiti. Al 20′ della ripresa un’autorete di Volkov regala agli scozzesi il raddoppio. La Scozia appaia così la Danimarca in vetta.

GRECIA- DANIMARCA 0-3

Niente bis della vittoria con la Bielorussia. La Grecia mastica amaro in casa perdendo con un secco 0-3 contro una coriacea Danimarca che ottiene la prima vittoria del suo girone di qualificazione e si porta in vetta con quattro punti in coabitazione con la Scozia. Al 32′ Damsgaard, su assist di Hojbjerg, porta in vantaggio gli scandinavi con un destro dal limite dell’area. Al 17′ della ripresa Hojbjerg si rivela ancora una volta prezioso in fase di rifinitura fornendo a Christensen l’assist per fargli realizzare il 2-0 con una bordata di destro da fuori area. Al 36′ Hojlund, con un sinistro da posizione ravvicinata e in seguito a un contropiede, realizza il 3-0.

GRUPPO L
CROAZIA- MONTENEGRO 4-0

Poker nel punteggio, ma anche poker di vittorie. Strapazzando per 4-0 in casa il Montenegro, la Croazia gli riserva lo stesso trattamento inflitto in precedenza a Gibilterra, Repubblica Ceca e Far Oer e si porta in testa alla classifica con dodici punti insieme con la Repubblica Ceca. Il Montenegro resta quarto con sei ed è al terzo stop di fila dopo i due della doppia sfida con la Repubblica Ceca. Al 35′ Jakic riceve la sfera dal milanista Modric e porta in vantaggio la Croazia con un sinistro da fuori area. Al 42′ gli ospiti restano in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Bulatovic. Al 6′ della ripresa Kramaric, su corner di Stanisic, raddoppia per i padroni di casa con una conclusione da distanza ravvicinata. Al 40′ un’autorete di Kuc regala ai croati il 3-0. Il definitivo 4-0 è opera di Perisic che, al 49′, su assist di Majer, infila con un destro la porta ospite.

GIBILTERRA – FAR OER 0-1

Vittoria all’andata, vittoria al ritorno. Come già in casa dove si imposero per 2-1, le Far Oer regalano lacrime a Gibilterra aggiudicandosi anche il secondo match e raggiungendo il Montenegro a sei punti. Gibilterra resta invece inchiodata a quota zero dopo il quinto passo falso in altrettante gare. Al 23′ della ripresa gli ospiti mettono la freccia con un sinistro di Agnarsson.

Cristiano Comelli

