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Serie A

Il Napoli sale al 2° posto, a Cagliari basta McTominay

Mar 20, 20261 Lettura
EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Mandatory Credit: Photo by AllShot Live/Action Plus/Shutterstock (15510006bo) Rasmus Hojlund of SSC Napoli celebrates after scoring his goal in the 79th minute for 2-1; 1st October 2025, Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy; Champions League Football; Napoli versus Sporting Lisbon. Napoli v Sporting Lisbon, UEFA Champions League, Football, Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - 01 Oct 2025

La trentesima giornata di Serie A ha visto il Napoli trionfare di misura sul campo del Cagliari grazie al gol decisivo di Scott McTominay al 2′ minuto. La partita ha avuto diversi momenti intensi, con il Napoli che ha cercato di mantenere il controllo del gioco, ma il Cagliari non è stato da meno, mettendo in difficoltà gli avversari in diverse occasioni.

Il gol di McTominay è arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo, dove Buongiorno ha tentato il tiro, ma la parata di Caprile e il palo hanno favorito la conclusione dell’ex Manchester United, che ha segnato a porta praticamente vuota. Durante il primo tempo, Politano ha avuto un’opportunità interessante, ma Caprile è stato attento a negargli il gol. Nella stessa frazione, il Napoli ha dovuto ringraziare Milinkovic-Savic, che ha salvato la squadra in due occasioni su Zé Pedro ed Esposito.

Nel secondo tempo, il Napoli ha cercato di spingere sull’acceleratore con l’ingresso di Alisson Santos, mentre il Cagliari ha risposto con Mendy, un giovane talento del 2007, che ha cercato di dare vivacità alla squadra rossoblù. Politano ha avuto altre occasioni, ma è stato fermato ancora da Caprile, che ha compiuto diverse parate decisive.

Nel finale, il Cagliari ha cercato di spingere di più per agguantare il pareggio, ma il Napoli ha mantenuto il vantaggio e ha conquistato tre punti fondamentali, che gli permettono di salire al secondo posto in classifica, a -6 dall’Inter. Per il Cagliari, invece, la situazione si complica sempre di più, con la salvezza che appare sempre più incerta, considerando anche il buon momento della Cremonese.

Il Napoli di Conte sembra aver trovato una buona continuità, con il quarto successo consecutivo, mentre il Cagliari dovrà lavorare sodo per evitare di trovarsi in una posizione pericolosa in zona retrocessione.

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