Il programma completo delle qualificazioni Mondiali 2026

Il big match del giovedì è quello del Gruppo L: la Repubblica Ceca affronta la Croazia in una sfida che vale il primo posto. I due Paesi sono appaiati a 12 punti, ma i croati hanno una gara in meno e una differenza reti molto più favorevole (+16 contro +5). Per i cechi è già una finale: vincere per riaprire i giochi, perdere significherebbe quasi dire addio al primato. Equilibrio massimo anche nel Gruppo H, dove Bosnia e Austria sono entrambe a quota 12. Gli austriaci hanno il vantaggio di una partita in meno e un impegno sulla carta più semplice con San Marino, mentre la Bosnia dovrà sudarsi i tre punti a Cipro. Nel Gruppo G, i Paesi Bassi hanno l’occasione d’oro per scavalcare la Polonia, affrontando in trasferta Malta. Infine, nel Gruppo C, Danimarca e Scozia, entrambe a 4 punti, cercano lo strappo decisivo contro Bielorussia e Grecia.

Il Belgio per il sorpasso, Francia e Germania in passerella

Il venerdì si apre con una sfida inattesa ma già decisiva nel Gruppo J: a Bruxelles il Belgio ospita la sorprendente Macedonia del Nord, leader con 11 punti. I Diavoli Rossi inseguono a una lunghezza, ma con una partita in meno e una differenza reti da capolista virtuale: vincere significherebbe ristabilire la gerarchia del girone. Spazio anche alle superpotenze. Nel Gruppo D la Francia, vicecampione del mondo, sfida l’Azerbaigian per allungare a punteggio pieno. Nel frattempo, la Germania riceve il Lussemburgo in un match che vale più della semplice vittoria: dominare è un messaggio chiaro per il resto del girone.

Serbia-Albania da brividi e l’Italia in Estonia

Il sabato sarà il giorno delle grandi emozioni. Nel Gruppo K occhi puntati su Serbia-Albania: con l’Inghilterra in fuga, la lotta è per il secondo posto. L’Albania è avanti di un punto, ma la Serbia ha una partita in meno: a Belgrado sarà praticamente uno spareggio. Nel Gruppo I si gioca un incrocio che interessa da vicino l’Italia: a Oslo la Norvegia di Haaland, dominatrice con 15 punti, ospita Israele. Un passo falso degli israeliani significherebbe un assist pesantissimo per gli Azzurri, impegnati nello stesso giorno a Tallinn contro l’Estonia. Con una partita in meno rispetto a Israele, l’Italia ha tutto per rimettersi in carreggiata nella corsa al secondo posto. Le grandi della penisola iberica non vogliono fermarsi. Nel Gruppo E la Spagna, già leader a punteggio pieno, affronta la Georgia, sua diretta inseguitrice. Nel Gruppo F, il Portogallo di Cristiano Ronaldo se la vedrà con l’Irlanda, ferma a un solo punto.

Il programma completo della settima giornata

Giovedì 9 ottobre

18:00, Finlandia – Lituania

20:45, Scozia – Grecia

20:45, Austria – San Marino

20:45, Cipro – Bosnia ed Erzegovina

20:45, Isole Faroe – Montenegro

20:45, Bielorussia – Danimarca

20:45, Malta – Paesi Bassi

20:45, Repubblica Ceca – Croazia

Venerdì 10 ottobre

16:00, Kazakistan – Liechtenstein

20:45, Irlanda del Nord – Slovacchia

20:45, Kosovo – Slovenia

20:45, Svezia – Svizzera

20:45, Islanda – Ucraina

20:45, Belgio – Macedonia del Nord

20:45, Germania – Lussemburgo

20:45, Francia – Azerbaigian

Sabato 11 ottobre

15:00, Lettonia – Andorra

18:00, Ungheria – Armenia

18:00, Norvegia – Israele

20:45, Bulgaria – Turchia

20:45, Spagna – Georgia

20:45, Portogallo – Repubblica d’Irlanda

20:45, Estonia – Italia

20:45, Serbia – Albania