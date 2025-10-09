Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Qual. Mondiali 2026

Il programma completo delle qualificazioni Mondiali 2026

Le qualificazioni mondiali entrano nel vivo con la 7° giornata che, tra giovedì e sabato, potrebbero ridisegnare la geografia dei gruppi. Scontri diretti, classifiche virtuali e incroci pesantissimi mettono in palio punti che valgono come finali anticipate.

Ott 9, 20252 Lettura
MUNICH, GERMANY - JUNE 08: Lamine Yamal of Spain looks on during a pitch inspection prior to the UEFA Nations League 2025 final match between Portugal and Spain at Munich Football Arena on June 08, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il big match del giovedì è quello del Gruppo L: la Repubblica Ceca affronta la Croazia in una sfida che vale il primo posto. I due Paesi sono appaiati a 12 punti, ma i croati hanno una gara in meno e una differenza reti molto più favorevole (+16 contro +5). Per i cechi è già una finale: vincere per riaprire i giochi, perdere significherebbe quasi dire addio al primato. Equilibrio massimo anche nel Gruppo H, dove Bosnia e Austria sono entrambe a quota 12. Gli austriaci hanno il vantaggio di una partita in meno e un impegno sulla carta più semplice con San Marino, mentre la Bosnia dovrà sudarsi i tre punti a Cipro. Nel Gruppo G, i Paesi Bassi hanno l’occasione d’oro per scavalcare la Polonia, affrontando in trasferta Malta. Infine, nel Gruppo C, Danimarca e Scozia, entrambe a 4 punti, cercano lo strappo decisivo contro Bielorussia e Grecia.

Il Belgio per il sorpasso, Francia e Germania in passerella

Il venerdì si apre con una sfida inattesa ma già decisiva nel Gruppo J: a Bruxelles il Belgio ospita la sorprendente Macedonia del Nord, leader con 11 punti. I Diavoli Rossi inseguono a una lunghezza, ma con una partita in meno e una differenza reti da capolista virtuale: vincere significherebbe ristabilire la gerarchia del girone. Spazio anche alle superpotenze. Nel Gruppo D la Francia, vicecampione del mondo, sfida l’Azerbaigian per allungare a punteggio pieno. Nel frattempo, la Germania riceve il Lussemburgo in un match che vale più della semplice vittoria: dominare è un messaggio chiaro per il resto del girone.

Serbia-Albania da brividi e l’Italia in Estonia

Il sabato sarà il giorno delle grandi emozioni. Nel Gruppo K occhi puntati su Serbia-Albania: con l’Inghilterra in fuga, la lotta è per il secondo posto. L’Albania è avanti di un punto, ma la Serbia ha una partita in meno: a Belgrado sarà praticamente uno spareggio. Nel Gruppo I si gioca un incrocio che interessa da vicino l’Italia: a Oslo la Norvegia di Haaland, dominatrice con 15 punti, ospita Israele. Un passo falso degli israeliani significherebbe un assist pesantissimo per gli Azzurri, impegnati nello stesso giorno a Tallinn contro l’Estonia. Con una partita in meno rispetto a Israele, l’Italia ha tutto per rimettersi in carreggiata nella corsa al secondo posto. Le grandi della penisola iberica non vogliono fermarsi. Nel Gruppo E la Spagna, già leader a punteggio pieno, affronta la Georgia, sua diretta inseguitrice. Nel Gruppo F, il Portogallo di Cristiano Ronaldo se la vedrà con l’Irlanda, ferma a un solo punto.

Il programma completo della settima giornata

Giovedì 9 ottobre
18:00, Finlandia – Lituania
20:45, Scozia – Grecia
20:45, Austria – San Marino
20:45, Cipro – Bosnia ed Erzegovina
20:45, Isole Faroe – Montenegro
20:45, Bielorussia – Danimarca
20:45, Malta – Paesi Bassi
20:45, Repubblica Ceca – Croazia

Venerdì 10 ottobre
16:00, Kazakistan – Liechtenstein
20:45, Irlanda del Nord – Slovacchia
20:45, Kosovo – Slovenia
20:45, Svezia – Svizzera
20:45, Islanda – Ucraina
20:45, Belgio – Macedonia del Nord
20:45, Germania – Lussemburgo
20:45, Francia – Azerbaigian

Sabato 11 ottobre
15:00, Lettonia – Andorra
18:00, Ungheria – Armenia
18:00, Norvegia – Israele
20:45, Bulgaria – Turchia
20:45, Spagna – Georgia
20:45, Portogallo – Repubblica d’Irlanda
20:45, Estonia – Italia
20:45, Serbia – Albania

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Norvegia esagerata, undici gol! Ok Francia e Inghilterra

Set 10, 2025

Cuore Italia! Israele sconfitta 4-5 dopo una gara folle

Set 9, 2025

Hojlund trascina la Danimarca, poker Croazia al Montenegro

Set 9, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.