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PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 09: Ferran Torres of Paris Saint-Germain celebrates scoring his teams fifth goal during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 match between Paris Saint-Germain and SK Slovan Bratislava at Parc des Princes on September 09, 2026 in Paris, France. (Photo by Ryan Pierse - UEFA/UEFA via Getty Images)
Ligue 1

Il PSG vince il Classique e apre la crisi del Marsiglia. Cinque sconfitte e zona retrocessione

Set 21, 20261 Lettura

A settembre la parola crisi viene spesso utilizzata troppo facilmente. Nel caso del Marsiglia, però, i numeri cominciano a renderla difficile da evitare. Il PSG vince 2-1 al Vélodrome e infligge all’OM la quinta sconfitta consecutiva considerando tutte le competizioni.  Il risultato del Classique trascina inoltre il Marsiglia nella zona retrocessione della Ligue 1.

Ferran Torres colpisce ancora

Per oltre un’ora la partita resta bloccata. Poi il PSG trova il vantaggio. Désiré Doué costruisce dalla fascia e Ferran Torres trasforma il pallone nel gol dell’1-0 al 67’.  L’ex Barcellona continua così il proprio eccellente inizio di esperienza parigina: sono già sette i gol stagionali. Il Marseille, però, reagisce.

Gomes illude il Vélodrome

Al 72’ Angel Gomes trova il pareggio. Il Vélodrome esplode e per qualche minuto sembra possibile una svolta. Dura pochissimo. Appena due minuti più tardi Marquinhos interviene sulla propria conclusione respinta e firma il 2-1 del PSG.  Nel finale arriva anche l’espulsione di Timothy Weah per doppia ammonizione.

Cinque sconfitte consecutive

È questo il numero che preoccupa maggiormente. L’OM aveva iniziato il campionato con un convincente 4-0. Da quel momento non ha più vinto. Alle sconfitte in Ligue 1 si è aggiunto anche il pesante 4-1 contro il Besiktas in Europa League.  Una sequenza che ha completamente cambiato l’atmosfera attorno alla squadra.

La sosta arriva nel momento decisivo

Il Marsiglia è stato costruito per competere nelle posizioni europee. Ritrovarsi nella zona bassa della classifica dopo poche giornate rappresenta quindi un problema che va oltre il semplice risultato del Classique. Il PSG, al contrario, ottiene una vittoria che può accelerare la risalita dopo un inizio di Ligue 1 inferiore alle aspettative. Per l’OM la pausa arriva probabilmente nel momento migliore possibile. Serve recuperare fiducia. Serve correggere gli errori. E soprattutto serve interrompere una serie che sta assumendo dimensioni pericolose.

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