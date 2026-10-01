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IPA88920441 - Head coach of Italy Roberto Mancini speaks to Italian players during TEAM ITALY - TRANING, Football UEFA Nations Leage match in Florence, Italy, September 24 2026
Nazionale

Francia-Italia, Mancini taglia la rosa: chi sono i nove azzurri rimasti a Coverciano

Ott 1, 20261 Lettura

Roberto Mancini ha definito il gruppo che affronterà la Francia. Sono nove gli azzurri rimasti a Coverciano: Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina e Alessandro Romano.

Non si tratta formalmente di bocciature definitive. La decisione rientra nella gestione di una finestra internazionale molto intensa: l’Italia giocherà domani sera a Saint-Denis e tornerà in campo già lunedì 5 ottobre contro la Turchia, al Dall’Ara di Bologna.

I nove calciatori seguiranno un programma specifico con una parte dello staff tecnico e atletico. Mancini aveva già adottato un criterio simile per la trasferta di Bursa, evitando di sottoporre l’intera rosa a viaggi e impegni ravvicinati.

I convocati per Parigi

La lista comprende Donnarumma, Carnesecchi e Vicario fra i portieri. In difesa sono partiti Bastoni, Calafiori, Di Lorenzo, Ruggeri, Kayode, Gianluca Mancini e Scalvini.

A centrocampo restano disponibili Barella, Doumbia, Fagioli, Frattesi, Ricci e Tonali. Per l’attacco il ct potrà scegliere fra Sebastiano e Pio Esposito, Kean, Scamacca, Maldini, Vergara e Zoma.

La composizione del gruppo fornisce indicazioni abbastanza chiare. Barella e Calafiori sono candidati al rientro dopo la gestione effettuata contro la Turchia, mentre Kayode conserva la possibilità di essere confermato dopo il gol segnato a Bursa.

Le gerarchie offensive

L’assenza di Raspadori riduce le alternative fra le linee. Mancini dovrà scegliere se affidarsi alla fisicità di Scamacca o Pio Esposito, alla profondità di Kean oppure a un reparto più mobile.

La Francia rappresenta l’avversaria tecnicamente più impegnativa del girone. Per questo la selezione dei 23 appare orientata verso un gruppo più compatto e immediatamente funzionale alla singola partita.

Gli esclusi, però, resteranno pienamente coinvolti nella preparazione della Turchia. La scelta fotografa quindi due piani differenti: la formazione migliore per Saint-Denis e una gestione più ampia dell’intera finestra internazionale.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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