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SALZBURG, AUSTRIA - AUGUST 12: Luis Enrique, Head Coach of Paris Saint-Germain, reacts during the UEFA Super Cup 2026 match between Paris Saint-Germain and Aston Villa at Stadion Salzburg on August 12, 2026 in Salzburg, Austria. (Photo by Sebastian Widmann - UEFA/UEFA via Getty Images)
Ligue 1

PSG shock, vince il Monaco: Luis Enrique ancora senza vittorie

Set 5, 20261 Lettura

Il PSG di Luis Enrique non riesce ancora a cambiare passo. Alla terza giornata di Ligue 1, i campioni d’Europa cadono in casa contro il Monaco, capace di imporsi 2-1 in rimonta. Non basta ai parigini un primo tempo controllato e chiuso in vantaggio grazie a Marquinhos: nella ripresa la formazione monegasca cambia volto e ribalta il risultato con Nazinho e Idumbo. Un altro passo falso pesante per il PSG, fermo a due punti dopo tre partite.

Marquinhos illude il PSG

La squadra di Luis Enrique parte forte, prende immediatamente il controllo del gioco e costringe il Monaco a difendersi nella propria metà campo. La superiorità dei padroni di casa viene concretizzata da Marquinhos, che firma l’1-0 e sembra indirizzare la sfida. Il PSG gestisce il possesso e crea le condizioni per aumentare il vantaggio, senza però riuscire a chiudere definitivamente la partita.

Nazinho e Idumbo ribaltano la partita

Nella ripresa cambia completamente lo scenario. Il Monaco aumenta ritmo e aggressività, trovando prima il pareggio con Nazinho e poi il gol del sorpasso firmato da Idumbo. Il PSG prova a reagire, ma non riesce a recuperare una gara che sembrava sotto controllo dopo i primi 45 minuti. Per Luis Enrique, fresco di rinnovo fino al 2030, arriva così una sconfitta che accentua un avvio di campionato complicato: appena due punti conquistati nelle prime tre giornate di Ligue 1.

Lione, tris all’Auxerre

Nell’altra sfida di giornata sorride invece il Lione, che supera 3-1 l’Auxerre e conquista un successo importante per il proprio percorso in campionato. Tra i protagonisti anche Athekame, autore della sua prima rete stagionale. Una vittoria convincente per il Lione, mentre tutte le attenzioni restano concentrate sulla falsa partenza del PSG.

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