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Caso Malagò, il 6 ottobre il giorno della verità: commissariamento sul tavolo

Ott 1, 20261 Lettura

Si avvicina una giornata cruciale per il futuro della FIGC. Il prossimo 6 ottobre alle ore 13 si riunirà la Giunta Nazionale del CONI, chiamata ad affrontare il caso relativo al tesseramento di Giovanni Malagò al momento della candidatura alla presidenza federale. Sul tavolo c’è anche la possibilità del commissariamento della Federcalcio. La convocazione è stata annunciata dal presidente del CONI Luciano Buonfiglio e alla Giunta farà seguito il Consiglio Nazionale.

I quattro pareri al centro della Giunta

Il dossier ruota attorno alla posizione di Malagò e ai requisiti previsti per la candidatura alla guida della FIGC. Per arrivare alla riunione con un quadro giuridico definito, il CONI ha acquisito quattro pareri legali, destinati ai componenti della Giunta e del Consiglio Nazionale.

Buonfiglio li ha definiti «granitici», spiegando che la documentazione servirà a circoscrivere la discussione agli aspetti tecnici e regolamentari ed evitare valutazioni personali. Il presidente del CONI presenterà inoltre una propria relazione.

La vicenda nasce dalle contestazioni sulla candidatura di Malagò: già a giugno il Collegio di Garanzia dello Sport aveva ricevuto il ricorso di Renato Miele contro la FIGC e nei confronti dello stesso Malagò e di Giancarlo Abete, con richieste riguardanti anche l’ammissione delle candidature e la successiva elezione federale.

Buonfiglio richiama il rispetto delle regole

Alla vigilia di un passaggio destinato a incidere sugli equilibri del calcio italiano, Buonfiglio ha posto l’accento soprattutto sul rispetto delle regole e dell’etica sportiva. Il numero uno del CONI ha ribadito il proprio dovere di mettere a disposizione degli organi chiamati a pronunciarsi tutta la documentazione necessaria.

La data da cerchiare in rosso è dunque quella del 6 ottobre. Sarà la Giunta a esaminare la documentazione e ad affrontare formalmente la questione dell’eventuale commissariamento della FIGC.

Sul fronte Diana Bianchedi, Buonfiglio ha inoltre riferito che avrebbe preferito attendere il parere dell’ANAC prima delle dimissioni della dirigente dal ruolo di capodelegazione della Nazionale, manifestando preoccupazione per le possibili conseguenze qualora il pronunciamento dell’Autorità dovesse essere sfavorevole.

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