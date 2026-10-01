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Juventus, Elkann prepara la rivoluzione: 250 milioni e tre nomi per Spalletti

Ott 1, 20262 Lettura

La Juventus è in una piccola crisi, dovuta alla serie di infortuni di quest’ultimo periodo, come quelli di Yildiz, Locatelli, Owusu e tanti altri. Luciano Spalletti sarà pronto a schierare la miglior formazione già a partire dalla sfida contro il Cagliari di Pisacane, autore di un avvio da pelle d’oca con i rossoblù. In questi ultimi giorni Elkann ha promesso un aumento di capitale da 250 milioni, che potrebbe cambiare ogni tipo di scenario, facilitando anche il calciomercato da 100 milioni tra gennaio e sessione estiva.

Juventus, il ritorno di una vecchia fiamma in attacco: Benjamin Sesko

Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com”, la Vecchia Signora starebbe già pensando ai prossimi colpi, avendo dunque un maxi gruzzoletto di soldi, che consentirà alla dirigenza di dare un’occhiata alle opportunità di mercato, con l’intento di rinforzare al massimo l’attuale rosa del tecnico toscano.

I due calciatori messi in primo piano in questo momento sono Sesko e Hojbjerg. L’attaccante del Manchester United è stato già ricercato sin dai tempi del Lipsia. Lo sloveno ha già punito i bianconeri nel match terminato 2-3, facendo coppia con Openda, ora al Lione in prestito. Il classe 2003, dal passaggio ai Red Devils, è calato di prestazioni rispetto alle annate trascorse in Germania, siglando di fatto solo 14 reti in 38 partite e appena un solo assist. Acquistato per 85 milioni dal club inglese, con un contratto che lo lega fino al 2030, non ha mai alzato l’asticella, neanche in questa prima parte di campionato 2026/2027. Nonostante le performance deludenti del centravanti, però, la Juventus inserisce il suo nome nella lista, ma non sono ancora chiare le condizioni del suo possibile acquisto. Sullo sfondo risultano altri pretendenti come Balogun del Monaco e Brian Brobbey del Sunderland, impiegato anche con la nazionale olandese.

Le operazioni di mercato dei bianconeri: Hojbjerg dell’OM e Bakola sullo sfondo

L’altro profilo seguito dal club torinese è il centrocampista Hojbjerg dell’Olympique Marsiglia. Anche lui è stato monitorato in passato dai bianconeri, ed ora per il 31enne potrebbe essere la volta buona che l’affare si concretizzi. Gli “olimpici” non alzeranno di troppo il muro per impedire il trasferimento del danese, e dunque cercheranno di trovare una quadra per la sua cessione. Anche la Fiorentina mostra forte interesse per il calciatore, e per questo Carnevali e Massara dovranno chiudere al più presto l’operazione per portarselo a casa. Un profilo come quello del classe ’95 serve come il pane, data l’indisponibilità di Locatelli e l’inesperienza di Owusu, anche lui fermo ai box. Piccola menzione anche per Bakola, esterno del Sassuolo ed ex Marsiglia, vicino alla Juventus già nella scorsa sessione estiva, potrebbe tornare utile in quella invernale. Il 18enne francese piace molto all’ex Ad e Dg neroverde.

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