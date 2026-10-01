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FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JULY 01: Cristiano Ronaldo of Portugal reacts after Jan Oblak of Slovenia (not pictured) saves his penalty kick during the UEFA EURO 2024 round of 16 match between Portugal and Slovenia at Frankfurt Arena on July 01, 2024 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Ryan Pierse - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nations League

Cristiano Ronaldo lascia il Portogallo: rottura totale con Jorge Jesus

Ott 1, 20262 Lettura

La tensione nel ritiro del Portogallo è arrivata al punto di rottura. Cristiano Ronaldo ha lasciato Copenaghen ed è volato a Madrid, chiudendo nel modo più clamoroso una serie di giornate segnate dalle incomprensioni con Jorge Jesus. Dalla gestione concordata in Nations League alla panchina contro la Norvegia, fino all’allenamento saltato e alle dichiarazioni dell’allenatore: lo strappo tra CR7 e il commissario tecnico apre inevitabilmente interrogativi sul futuro del capitano con la maglia della Nazionale.

Il piano iniziale e la prima partita

Alla vigilia degli impegni internazionali, Jorge Jesus e Ronaldo avevano trovato un’intesa sulla gestione del fuoriclasse portoghese. Il programma prevedeva l’utilizzo del numero 7 nella prima e nella quarta partita. Contro il Galles, CR7 era così partito titolare, rimanendo in campo per 66 minuti e trovando anche un gol, successivamente annullato. Tutto sembrava procedere secondo gli accordi, nonostante le indiscrezioni su un rapporto già complicato tra il capitano e il ct.

La panchina contro la Norvegia

La situazione cambia prima della sfida con la Norvegia. Jesus comunica a Ronaldo la possibilità di utilizzarlo nell’ultima mezz’ora. Con il risultato sull’1-1, dopo la rete di Erling Haaland, il portoghese comincia infatti il riscaldamento. Poco dopo arriva però il vantaggio lusitano e il tecnico cambia strategia, preferendo difendere il risultato senza inserire CR7. Ronaldo continua a scaldarsi per circa mezz’ora senza entrare, lasciando poi lo stadio visibilmente contrariato.

Ronaldo si allena da solo

Il giorno seguente arriva un altro segnale della crisi. Trasferitosi in Danimarca con il resto della Nazionale, Ronaldo non prende parte all’allenamento sul campo con i compagni. Il capitano rimane in hotel e svolge una sessione individuale in palestra. Una scelta che rende evidente la distanza creatasi all’interno del ritiro e alimenta ulteriormente le voci sul rapporto ormai deteriorato con il commissario tecnico.

Le parole di Jesus e il volo per Madrid

A far precipitare definitivamente la situazione sono le dichiarazioni di Jorge Jesus in conferenza stampa. Il tecnico definisce il comportamento di Ronaldo «un momento di frustrazione che dura 10, 15 o 20 secondi», aggiungendo sul possibile utilizzo del capitano: «Se avrò bisogno di lui, entrerà».

Parole che non contribuiscono a ricucire lo strappo. Ronaldo decide così di lasciare il ritiro di Copenaghen e partire con il proprio jet privato alla volta di Madrid, trasformando una tensione interna in un vero caso per la Nazionale portoghese.

Futuro in Nazionale in dubbio

Resta adesso da capire quali saranno le conseguenze. Lo scontro con Jorge Jesus mette inevitabilmente sotto i riflettori il futuro internazionale di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese ha costruito una carriera straordinaria con la propria Nazionale, diventandone simbolo, capitano e miglior realizzatore.

Lo strappo di Copenaghen rappresenta però uno degli episodi più delicati del suo percorso con il Portogallo. Le prossime decisioni del giocatore, del commissario tecnico e della Federazione saranno decisive per capire se esistano ancora margini per ricomporre la frattura oppure se questa crisi possa segnare una svolta definitiva nell’avventura di Cristiano Ronaldo in Nazionale.

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