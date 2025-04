Il Real torna in corsa, Barça a -4! Athletic vista Champions

Il Real Madrid vince di misura sul campo dell’Alavés (0-1) e si mantiene a -4 del Barcellona (a breve ci sarà lo scontro diretto in casa dei blaugrana). Vittoria sofferta per le merengues, che sbloccano presto con Camavinga ma restano in 10 per il rosso a Mbappé, autore di un’entrataccia su Blanco. Il Real stenta, ma al 70′ anche i padroni di casa restano in 10 per il rosso a Sanchez. Nel finale i blancos hanno qualche occasione per raddoppiare, ma il risultato non cambia.

Si avvicina alla qualificazione Champions l’Athletic Bilbao, che supera in rimonta il Rayo Vallecano (3-1). Primo tempo complicato per i baschi, che vanno sotto con il gol di Ciss (poco prima Diaz aveva sbagliato un rigore per il Rayo). Nella ripresa salgono in cattedra i big: doppietta di Sancet e gol di Nico Williams. Un successo che indebolisce le speranze Champions del Villarreal, comunque vittorioso in casa del Betis (1-2).

Anche in questo caso il successo è in rimonta, con Barry e Perez a rimontare il gol di Ruibal. È invischiato nella zona pericolante il Girona, sconfitto a Pamplona dall’Osasuna (2-1). Budimir e Ibanez regalano il successo ai navarri, inutile la rete di Asprilla nel recupero per i catalani.