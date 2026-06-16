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Mondiali 2026

Mondiali 2026: Just non basta: l’Iran rimonta due volte e strappa il pari

Match ricco di emozioni nel gruppo G dei Mondiali 2026: la doppietta di Just non basta agli All Whites, l’Iran risponde con Rezaeian e Mohebbi e conquista un punto prezioso.

Giu 16, 20261 Lettura
Crediti foto: AI Generated / OpenAI

Spettacolo e continui ribaltamenti di fronte tra Iran e Nuova Zelanda nella prima giornata del gruppo G dei Mondiali 2026. Al termine di una gara intensa e ricca di occasioni, le due nazionali impattano sul 2-2. Protagonista assoluto Just, autore di una doppietta per gli All Whites, mentre l’Iran reagisce con le reti di Rezaeian e Mohebbi, confermando carattere e qualità offensiva. Dopo l’1-1 tra Belgio ed Egitto, il girone resta in perfetto equilibrio con tutte le squadre ferme a un punto.

La Nuova Zelanda parte forte e passa in vantaggio già al 7’: Wood lavora un ottimo pallone spalle alla porta e serve Just, che non sbaglia davanti a Beiranvand. Gli uomini di Bazeley sfiorano anche il raddoppio, ma l’Iran cresce con il passare dei minuti. Al 23’ Taremi colpisce il palo in contropiede e poco dopo Ghoddos spreca una clamorosa opportunità dalla distanza. Il meritato pareggio arriva al 32’, quando Rezaeian è il più rapido ad avventarsi sulla respinta della difesa neozelandese dopo una conclusione di Moghanloo. Nel finale del primo tempo Nemati trova anche il gol del sorpasso, annullato però per fuorigioco.

La ripresa si apre ancora nel segno degli All Whites. Al 54’ Just completa la sua doppietta al termine di una splendida azione corale avviata da Cacace e rifinita da Singh e Wood. L’Iran, però, reagisce immediatamente: al 64’ Rezaeian confeziona un cross perfetto per Mohebbi, che di testa supera Crocombe con l’aiuto del palo. Nel finale i persiani aumentano la pressione e sfiorano il colpo da tre punti nei minuti di recupero, ma il risultato non cambia più. Finisce 2-2, un pareggio che mantiene apertissima la corsa alla qualificazione nel gruppo G.

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Redazione

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