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Mondiali 2026

Mondiali 2026: Ashour illude l’Egitto, Hany beffa i Faraoni

Pareggio a Seattle nella prima giornata del gruppo G dei Mondiali 2026: Egitto avanti con Ashour, i Diavoli Rossi rispondono grazie all’autogol di Hany dopo l’ingresso di Lukaku.

Giu 16, 20261 Lettura
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JUNE 17: Romelu Lukaku of Belgium reacts during the UEFA EURO 2024 group stage match between Belgium and Slovakia at Frankfurt Arena on June 17, 2024 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Ryan Pierse - UEFA/UEFA via Getty Images)

Finisce in parità la sfida tra Belgio ed Egitto che inaugura il gruppo G dei Mondiali 2026. A Seattle termina 1-1 al termine di una gara intensa e combattuta: i nordafricani passano in vantaggio nel primo tempo con Ashour, mentre nella ripresa il Belgio trova il pareggio grazie all’autogol di Hany, propiziato dall’immediato impatto di Romelu Lukaku. Un punto a testa che lascia aperti tutti i discorsi qualificazione.

L’avvio è equilibrato, con il Belgio che prova a prendere l’iniziativa affidandosi alla qualità di Kevin De Bruyne, pericoloso già al 7’ con una conclusione dalla distanza. Al 19’, però, è l’Egitto a colpire: splendida azione sulla fascia destra, assist di Mohamed Salah e destro preciso di Ashour dai venti metri che supera Courtois per lo 0-1. I Diavoli Rossi faticano a reagire e rischiano anche il raddoppio con Ziko e Marmoush, fermati da un attento Courtois.

Nella ripresa la squadra di Rudi Garcia aumenta il ritmo. De Bruyne colpisce un palo su punizione al 53’, mentre Ashour sciupa il possibile raddoppio pochi minuti dopo. La svolta arriva al 66’: fuori De Ketelaere, dentro Lukaku, che impiega pochi secondi per incidere. Sul cross proveniente dalla destra, il tentativo del centravanti provoca la deviazione decisiva di Hany nella propria porta. Nel finale il Belgio spinge alla ricerca della vittoria, ma Shobeir salva tutto sul colpo di testa di Mechele. A Seattle termina 1-1, risultato che lascia il gruppo G completamente aperto.

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Redazione

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