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Golf

83° Open d’Italia protagonista nel nuovo numero di Golf-Magazine

Giu 16, 20262 Lettura

Martedi 16 giugno esce il nuovo numero di Golf-Magazine. Un’edizione speciale che mette al centro della scena l’83° Open d’Italia, l’evento più prestigioso e atteso del calendario golfistico nazionale. Un numero ricco di contenuti esclusivi, interviste, approfondimenti tecnici e reportage che raccontano il presente e il futuro del golf attraverso i suoi protagonisti, i suoi luoghi simbolo e le sue storie più affascinanti.

SPECIALE 83° OPEN D’ITALIA
La cover story è interamente dedicata all’Open d’Italia con uno speciale approfondimento che accompagna i lettori dietro le quinte dell’evento. Tra i contenuti di punta spicca l’intervista esclusiva a Giorgio Maria Roberto Tadolini, Presidente del Circolo Golf Torino, che racconta il significato di ospitare una delle manifestazioni più importanti del golf europeo. Ampio spazio anche alla macchina organizzativa del torneo grazie al contributo del Direttore Donato Di Ponziano, che svela retroscena, obiettivi e sfide di un evento destinato ancora una volta a richiamare l’attenzione del panorama internazionale. Completano lo speciale le dettagliate analisi del percorso realizzate da Caddie Maps e numerosi approfondimenti dedicati ai protagonisti e agli aspetti tecnici della competizione.

INTERVISTA ESCLUSIVA A MARIA JOSE’ MARIN
Tra gli appuntamenti più prestigiosi del numero, l’intervista a María José Marín, una delle giovani stelle più brillanti del golf mondiale e recente vincitrice dell’Augusta National Women’s Amateur. Un racconto che permette di conoscere da vicino il percorso, le ambizioni e la visione di una giocatrice destinata a lasciare il segno nel golf internazionale.

IL CAMPO: VERDURA RESORT
La sezione dedicata ai grandi percorsi porta i lettori in Sicilia alla scoperta del Verdura Resort, una delle eccellenze assolute del golf mediterraneo. Un viaggio tra paesaggi mozzafiato, ospitalità di altissimo livello e un’offerta golfistica che continua ad attrarre appassionati da tutto il mondo.

GOLF INSIDER: IL FUTURO DELLA LIV GOLF
Nella rubrica Golf Insider, Golf-Magazine analizza uno dei temi più dibattuti degli ultimi anni: il futuro della LIV Golf. Tra partenze eccellenti, nuovi scenari strategici e prospettive di rilancio, il magazine propone una lettura approfondita delle trasformazioni che stanno ridefinendo gli equilibri del golf professionistico mondiale.

TECNICA: I SEGRETI DI UNO SWING EFFICACE
Prosegue la collaborazione con B2G Golf attraverso una nuova lezione tecnica dedicata ai cinque elementi fondamentali per costruire uno swing solido, efficace e ripetibile. Un contenuto pratico pensato per aiutare golfisti di ogni livello a migliorare il proprio rendimento sul campo.

TRAVEL: GOLF, LUSSO E TERRITORIO
Chiude il numero la sezione Travel, che accompagna i lettori in un viaggio tra destinazioni esclusive dove il golf incontra il lusso, la natura e l’eccellenza dell’ospitalità. Un itinerario che conferma come il golf rappresenti sempre più un’esperienza completa, capace di unire sport, benessere e scoperta del territorio.

Il numero di Giugno sarà disponibile nella versione cartacea in più di 120 golf club in tutta Italia. Inoltre, con l’abbonamento Plus+, avrai la possibilità di sfogliarlo direttamente sul sito in App per godere dell’esperienza Golf-Magazine ovunque voi siate!

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