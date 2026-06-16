Mondiali 2026 LIVE: Francia-Senegal in diretta

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PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 09: Kylian Mbappe of France celebrates scoring his team's first goal from the penalty-spot during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between France and Iceland at Parc des Princes on September 09, 2025 in Paris, France. (Photo by Franco Arland - UEFA/UEFA via Getty Images)
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