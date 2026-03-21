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Serie A

Il Sassuolo ferma la Juventus allo Stadium. Pinamonti risponde ad Yildiz

Mar 21, 20261 Lettura
Luciano Spalletti head coach of Juventus FC during Coppa Italia 2025/26 match between Juventus FC and of Udinese Calcio at Allianz Stadium on December 02, 2025 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano

La Juventus ospita il Sassuolo allo Stadium cercando di proseguire il cammino virtuoso in chiave europea. I bianconeri si rendono subito pericolosi con Locatelli dopo appena tre minuti ma è con Conceicao che hanno l’occasione più ghiotta all’8’ dopo uno splendido assist di Yildiz. Lo stesso Yildiz gonfia la rete e porta in vantaggio i suoi calciando di prima intenzione il pallone servito dal figlio d’arte, spedendo la sfera alle spalle di Muric. Al 17’ è Thuram a sfiorare il 2 a 0 ma il tiro viene deviato dall’estremo difensore della compagine ospite. Al 26’ il Sassuolo si sveglia e con Pinamonti per poco non pareggia i conti mandando il pallone di poco fuori da pochi passi. La prima frazione termina con la Vecchia Signora di nuovo pericolosa con Conceicao. Al 52’ Pinamonti pareggia i conti facendo esplodere di gioia l’intera panchina guidata da mister Fabio Grosso. I bianconeri risentono il contraccolpo psicologico e non riescono ad ingranare ed al 59’ Volpato per poco non ribalta la partita, il tentativo dentro l’area viene respinto da Locatelli. Al 64’ Boga prova a regalare i tre punti ai suoi ma Muric respinge con i pugni. La Juventus alza il ritmo e si fa vedere nuovamente in avanti con Koopmeiners ma la retroguardia dei neroverdi è attenta a non farsi cogliere impreparata. Al 73’ è ancora una volta decisivo Muric che salva il risultato respingendo il tentativo di Locatelli sul pallone servito in area da Koopmeiners. Sessanta secondi più tardi è di nuovo il portiere ospite che salva sulla linea sul colpo di testa di Boga. A cinque minuti dal termine dopo un consulto al VAR il direttore di gara assegna un calcio di rigore alla Juventus per un tocco di mano di Idzes in area di rigore. Il penalty viene sbagliato da Locatelli ed il risultato rimane invariato, ancora decisivo Muric. Al 90’ Muric neutralizza il tiro di Milik ed ancora una volta il match rimane fermo sull’1 a 1.

Juventus 1 – 1 Sassuolo
(Yildiz; Pinamonti)

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Bruno Bertucci

Amante di tre sport in particolare: calcio, pallone e football. Difensore ad oltranza del bel gioco e dei tifosi, quelli caldi. La scrittura unita alla passione non può che far nascere gemme preziose. Appassionato, inoltre, di Formula 1.

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