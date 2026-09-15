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MILAN, ITALY - MARCH 11: Hakan Calhanoglu of FC Internazionale celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 Second Leg match between FC Internazionale Milano and Feyenoord at Stadio San Siro on March 11, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Carl Recine - UEFA/UEFA via Getty Images)
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Inter, tegola Calhanoglu: salta la Roma, i tempi di recupero

Set 15, 20261 Lettura

La vittoria contro l’Udinese ha permesso all’Inter di restare in vetta alla Serie A insieme alla Roma, ma per Cristian Chivu è arrivata una notizia pesante in vista dello scontro diretto dell’Olimpico. Hakan Calhanoglu non sarà a disposizione contro i giallorossi.

Il centrocampista turco, già assente contro l’Udinese, si è sottoposto agli accertamenti dopo il problema accusato nelle ore precedenti alla partita. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni saranno monitorate, ma il big match con la Roma è fuori dai programmi.

Chivu perde il regista dell’Inter

Non si tratta di un’assenza qualunque. Calhanoglu continua a rappresentare uno degli uomini attorno ai quali ruota il gioco nerazzurro, soprattutto nella costruzione dal basso e nella gestione dei ritmi.

Chivu dovrà quindi trovare una soluzione alternativa proprio nella partita più delicata di questo avvio di campionato. Roma e Inter arrivano allo scontro diretto con 12 punti in quattro giornate, trasformando l’appuntamento dell’Olimpico in un primo confronto ad altissima quota.

La squadra nerazzurra arriva dalla spettacolare rimonta contro l’Udinese, battuta 5-3 dopo essere andata sotto di due reti. Una dimostrazione di forza offensiva che, tuttavia, ha evidenziato anche alcuni aspetti sui quali Chivu dovrà lavorare.

Roma-Inter cambia senza Calhanoglu

L’assenza del turco potrebbe incidere soprattutto sull’equilibrio del centrocampo. Contro una Roma aggressiva e capace di attaccare con diversi uomini, l’Inter avrà bisogno di mantenere qualità nella costruzione senza perdere solidità.

Per Chivu iniziano quindi giorni di valutazioni. Il tecnico dovrà scegliere chi affidare alla regia e come compensare l’assenza di Calhanoglu, evitando di snaturare un’Inter che ha iniziato il campionato con quattro vittorie consecutive.

All’Olimpico ci sarà in palio molto più dei tre punti. E l’Inter dovrà affrontare il primo vero scontro al vertice della stagione senza uno dei suoi uomini più importanti.

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