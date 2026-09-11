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BILBAO, SPAIN - MAY 20: Djed Spence and Richarlison of Tottenham Hotspur enter the pitch for a Tottenham Hotspur training session ahead of the UEFA Europa League Final 2025 between Tottenham Hotspur and Manchester United at Estadio de San Mames on May 20, 2025 in Bilbao, Spain. (Photo by Michael Regan - UEFA/UEFA via Getty Images)
Inter

Inter, svolta Spence: torna in gruppo, Chivu prepara il rientro

Set 11, 20261 Lettura

Arrivano buone notizie per l’Inter e Cristian Chivu. Djed Spence ha infatti svolto il primo allenamento sul campo insieme al resto della squadra, compiendo un passo significativo nel percorso di recupero. L’esterno inglese si avvicina così al rientro, anche se lo staff nerazzurro non ha intenzione di accelerare i tempi.

Spence in gruppo, cosa filtra sull’Udinese

Adesso l’attenzione si sposta sulla possibile convocazione di Spence contro l’Udinese. Una decisione definitiva verrà presa soltanto dopo aver valutato le sue condizioni e la risposta ai nuovi carichi di lavoro. L’eventuale presenza tra i convocati servirebbe soprattutto a riavvicinare il giocatore alla squadra prima della lunga pausa dedicata alle nazionali.

L’inglese dovrà infatti sfruttare la sosta per aumentare l’intensità degli allenamenti e recuperare quella preparazione atletica estiva che l’infortunio non gli ha permesso di svolgere regolarmente.

Chivu non vuole rischiare: il vero obiettivo

Proprio per questo appare complicato immaginare Spence immediatamente protagonista. Anche la sua presenza nella trasferta contro la Roma resta difficile: in casa Inter prevale la volontà di evitare qualsiasi rischio e completare il recupero senza forzature.

Il vero appuntamento cerchiato sul calendario potrebbe così diventare Inter-Parma a San Siro, prima partita dopo la sosta. Chivu spera di ritrovare per quella data un Spence in condizioni decisamente migliori, aggiungendo un’importante alternativa sulle corsie per affrontare i successivi impegni stagionali.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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