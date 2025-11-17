Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Qual. Mondiali 2026

Italia ai play-off, giovedì 20 il sorteggio. La formula, le avversarie

Gli Azzurri costretti a passare dagli spareggi per volare in Nord America: formula, avversari e date da segnare in rosso

Nov 17, 2025
Bergamo, Italy September 5, 2025: Mateo Retegui of Italy score the goal and celebrate with Moise Kean of Italy during the European Fifa World Cup 2026 Qualifier match between Italy and Estonia at Gewiss Stadium.

La pesante sconfitta casalinga contro la Norvegia ha chiuso definitivamente le porte della qualificazione diretta per l’Italia. Ora, per sperare di partecipare ai Mondiali 2026, la Nazionale guidata da Gennaro Gattuso dovrà affrontare una delicata e insidiosa fase di play-off: due partite da dentro o fuori, con la prima da disputare in casa e la seconda su campo neutro o avversario, in base al sorteggio.

Nonostante la possibilità matematica, il sorpasso sulla Norvegia appariva improbabile già prima del match decisivo, a causa della netta inferiorità nella differenza reti. Così, gli Azzurri si ritrovano per la terza volta consecutiva a giocarsi l’accesso al torneo iridato in uno spareggio. I precedenti, però, non sono incoraggianti: Svezia e Macedonia del Nord hanno già spezzato il sogno mondiale degli italiani nelle ultime due edizioni.

Giovedì 20 il sorteggio dei play-off: occhi puntati su Zurigo

Il primo crocevia sarà il sorteggio previsto per giovedì 20 novembre alle ore 13:00 a Zurigo, trasmesso in diretta su Sky Sport 24. Sarà lì che l’Italia scoprirà la sua avversaria in semifinale, sfida da disputare in gara unica, probabilmente a Bergamo. Solo successivamente si procederà con un ulteriore sorteggio per determinare l’eventuale avversaria della finale play-off, decisiva per il pass mondiale.

Le due partite si giocheranno il 26 e il 31 marzo 2026, lasciando alla squadra quattro mesi di preparazione intensa e mirata. Ogni errore, però, potrebbe risultare fatale. Grazie al secondo posto nel girone e a un buon posizionamento nel ranking FIFA, l’Italia è certa di essere testa di serie. Questo significa che giocherà in casa la semifinale, un vantaggio che però non garantisce nulla.

Le squadre sono state suddivise in quattro fasce. Ecco la situazione attuale:

Prima fascia (teste di serie): Italia, Turchia, Polonia, Ucraina

Seconda fascia: Scozia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Galles (in attesa della sfida con la Macedonia del Nord)

Terza fascia: Irlanda, Kosovo, Albania, Bosnia

Quarta fascia: Irlanda del Nord, Svezia, Romania, Macedonia del Nord (anche in attesa della sfida contro il Galles)

L’Italia affronterà una selezione proveniente dalla quarta fascia, che rappresenta il primo ostacolo da superare. Attenzione massima dunque a Svezia, Romania o Macedonia del Nord, avversarie con storie recenti già dolorose per gli Azzurri. Chi vincerà tra le squadre di prima e quarta fascia se la vedrà poi in finale con la vincente della sfida tra le rappresentanti della seconda e della terza fascia, sempre in gara secca su campo neutro.

Appuntamento a marzo: tutto in 180 minuti

La strada dell’Italia verso il Mondiale in Nord America passa per due finali anticipate, in un sistema a eliminazione diretta dove non è ammesso sbagliare. Gattuso dovrà preparare al meglio il gruppo per affrontare avversari motivati e, in alcuni casi, ben rodati per le partite da dentro o fuori. L’obiettivo è uno solo: evitare un’altra esclusione storica e riportare gli Azzurri dove meritano di stare, sul palcoscenico più prestigioso del calcio mondiale.

