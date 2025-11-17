Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Qual. Mondiali 2026

Italia umiliata! La Norvegia cala il poker e vince il girone

Gli Azzurri partono bene e tengono gli scandinavi a bada per un tempo, grazie al gol di Esposito che apre le danze. Nella ripresa, però, gli ospiti cambiano marcia

Nov 17, 20252 Lettura
OSLO, NORWAY - NOVEMBER 13: Erling Haaland of Norway applauds the crowd following the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Norway and Estonia at Ullevaal Stadion on November 13, 2025 in Oslo, Norway. (Photo by Joern Pollex - UEFA/UEFA via Getty Images)

ITALIA- NORVEGIA 1-4

Che si sarebbe dovuta accontentare di fare ricorso ai playoff per cercare di strappare finalmente il biglietto per un campionato del mondo lo si sapeva già. Che però, specie dopo le premesse iniziali della gara, l’Italia dovesse avvicinarsi con una figuraccia contro la Norvegia sottoforma di sconfitta per 1-4 era meno prevedibile e auspicabile. Nulla da dire su Erling Haaland e compagni, formazione scafata e meritevole di occupare il primo posto nel girone. Ma la formazione di Gennaro Gattuso, che era partita passando in vantaggio e sembrava poter disputare una gara dignitosa, ha poi vissuto un ultimo quarto d’ora di totale follia conseguente a uno scemare del suo rendimento partito almeno una ventina di minuti addietro certamente preoccupante. Qualunque sarà la squadra che adesso gli azzurri dovranno affrontare nella fase playoff, occorrerà sicuramente uno spirito di gestione tecnico-tattico e psicologico del tutto diverso. Altrimenti addio sogni di viaggio per il Centroamerica.

Il primo sussulto è della Norvegia con un Sorloth che vuole subito finire nel tabellino dei marcatori dopo due minuti ma non riesce a concludere. L’Italia, però, dà segnali di reazione confortanti con un tiro di Dimarco su imbeccata di Dilorenzo che non trova lo specchio della porta. E’ l’avvisaglia del vantaggio azzurro che giunge tre minuti dopo per merito di un Pio Esposito che sarà tra i pochi da salvare dalla Caporetto finale e segna con una conclusione a giro su assist di Dimarco. Proprio quest’ultimo prova a far prendere il largo alla pattuglia di Gattuso con un tiro dal limite ma trova il muro della difesa norvegese. Al 25′ Pio Esposito cerca di servire Retegui ma conclude troppo su Nyland. La Norvegia si fa vedere al minuto 31 con Nusa il cui tiro dal limite termina però alto. L’ultimo sussulto di un’Italia tutto sommato apprezzabile nella prima frazione è di Pio Esposito che sbuca con ottima scelta di tempo su un traversone di Dimarco ma conclude fuori misura.

A inizio ripresa la Norvegia spiega di avere in mente un finale di copione diverso da quello del primo tempo. Al 2′ Sorloth ci prova ma conclude a lato. L’Italia non fa tardare la propria replica con Locatelli che, dal limite, calcia però debolmente su Nyland. Un minuto dopo Sorloth sfodera ancora intenzioni bellicose ma conclude fuori misura. L’Italia attua una nuova controreplica con Bastoni la cui incornata su imbeccata di Barella termina a lato. La Norvegia sale di temperatura e al 18′ Nusa la riporta sui binari giusti sfruttando un velo di Thorstvedt su lancio precedente. L’attaccante ospite fa capire di non voler concludere l’opera a questo punto e al minuto 27 impegna Donnarumma in una respinta sugli sviluppi di un corner. La reazione dell’Italia arriva con Dimarco e Pio Esposito che impegnano in rapida successione Nyland e con lo stesso Esposito che mette a lato di testa. Da qui in avanti l’Italia praticamente scompare e la Norvegia sale in cattedra regnando incontrastata per un quarto d’ora e mettendo a questa superiorità il timbro di tre reti che la fanno decollare. Al 33′ Haaland, per nulla brillante nel primo tempo, fa capire di aver accumulato benzina motivazionale preziosa nell’intervallo e lo fa nella lingua che parla meglio, quella del gol con un sinistro al volo. Acquisito il vantaggio, la Norvegia si apre un’autostrada per allargare ulteriormente il fossato ancora con Haaland, stavolta su suggerimento di Thorsby. L’attaccante del Manchester City porta così a ben sedici reti il bottino delle sue gare di qualificazione. L’Italia cerca di alzare la voce ma il tiro di sinistro di Politano soffre di raucedine e si spegne a lato. La Norvegia mette la ciliegina sulla torta al minuto 48 con l’attaccante del Wolverhampton Strand Larsen che, su assist di un Thorsby a suo perfetto agio nei panni del rifinitore, serve il poker. Norvegia in paradiso, Italia decisamente ingenua e da rivedere.

0 Shares
Avatar
Cristiano Comelli

News Serie A

Articoli correlati

Italia ai play-off, giovedì 20 il sorteggio. La formula, le avversarie

Nov 17, 2025

Portogallo ai Mondiali, Serbia e Inghilterra no problem. Beffa Ungheria

Nov 17, 2025

Spagna e Svizzera ipotecano il pass. Il Belgio fallisce il match point

Nov 16, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.