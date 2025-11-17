Italia umiliata! La Norvegia cala il poker e vince il girone

ITALIA- NORVEGIA 1-4

Che si sarebbe dovuta accontentare di fare ricorso ai playoff per cercare di strappare finalmente il biglietto per un campionato del mondo lo si sapeva già. Che però, specie dopo le premesse iniziali della gara, l’Italia dovesse avvicinarsi con una figuraccia contro la Norvegia sottoforma di sconfitta per 1-4 era meno prevedibile e auspicabile. Nulla da dire su Erling Haaland e compagni, formazione scafata e meritevole di occupare il primo posto nel girone. Ma la formazione di Gennaro Gattuso, che era partita passando in vantaggio e sembrava poter disputare una gara dignitosa, ha poi vissuto un ultimo quarto d’ora di totale follia conseguente a uno scemare del suo rendimento partito almeno una ventina di minuti addietro certamente preoccupante. Qualunque sarà la squadra che adesso gli azzurri dovranno affrontare nella fase playoff, occorrerà sicuramente uno spirito di gestione tecnico-tattico e psicologico del tutto diverso. Altrimenti addio sogni di viaggio per il Centroamerica.

Il primo sussulto è della Norvegia con un Sorloth che vuole subito finire nel tabellino dei marcatori dopo due minuti ma non riesce a concludere. L’Italia, però, dà segnali di reazione confortanti con un tiro di Dimarco su imbeccata di Dilorenzo che non trova lo specchio della porta. E’ l’avvisaglia del vantaggio azzurro che giunge tre minuti dopo per merito di un Pio Esposito che sarà tra i pochi da salvare dalla Caporetto finale e segna con una conclusione a giro su assist di Dimarco. Proprio quest’ultimo prova a far prendere il largo alla pattuglia di Gattuso con un tiro dal limite ma trova il muro della difesa norvegese. Al 25′ Pio Esposito cerca di servire Retegui ma conclude troppo su Nyland. La Norvegia si fa vedere al minuto 31 con Nusa il cui tiro dal limite termina però alto. L’ultimo sussulto di un’Italia tutto sommato apprezzabile nella prima frazione è di Pio Esposito che sbuca con ottima scelta di tempo su un traversone di Dimarco ma conclude fuori misura.

A inizio ripresa la Norvegia spiega di avere in mente un finale di copione diverso da quello del primo tempo. Al 2′ Sorloth ci prova ma conclude a lato. L’Italia non fa tardare la propria replica con Locatelli che, dal limite, calcia però debolmente su Nyland. Un minuto dopo Sorloth sfodera ancora intenzioni bellicose ma conclude fuori misura. L’Italia attua una nuova controreplica con Bastoni la cui incornata su imbeccata di Barella termina a lato. La Norvegia sale di temperatura e al 18′ Nusa la riporta sui binari giusti sfruttando un velo di Thorstvedt su lancio precedente. L’attaccante ospite fa capire di non voler concludere l’opera a questo punto e al minuto 27 impegna Donnarumma in una respinta sugli sviluppi di un corner. La reazione dell’Italia arriva con Dimarco e Pio Esposito che impegnano in rapida successione Nyland e con lo stesso Esposito che mette a lato di testa. Da qui in avanti l’Italia praticamente scompare e la Norvegia sale in cattedra regnando incontrastata per un quarto d’ora e mettendo a questa superiorità il timbro di tre reti che la fanno decollare. Al 33′ Haaland, per nulla brillante nel primo tempo, fa capire di aver accumulato benzina motivazionale preziosa nell’intervallo e lo fa nella lingua che parla meglio, quella del gol con un sinistro al volo. Acquisito il vantaggio, la Norvegia si apre un’autostrada per allargare ulteriormente il fossato ancora con Haaland, stavolta su suggerimento di Thorsby. L’attaccante del Manchester City porta così a ben sedici reti il bottino delle sue gare di qualificazione. L’Italia cerca di alzare la voce ma il tiro di sinistro di Politano soffre di raucedine e si spegne a lato. La Norvegia mette la ciliegina sulla torta al minuto 48 con l’attaccante del Wolverhampton Strand Larsen che, su assist di un Thorsby a suo perfetto agio nei panni del rifinitore, serve il poker. Norvegia in paradiso, Italia decisamente ingenua e da rivedere.