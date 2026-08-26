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Kenan Yildiz (Juventus FC) celebrates the goal of 2-1 during Juventus FC vs Cagliari Calcio, Italian soccer Serie A match in Turin, Italy, November 29 2025
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Juve, brutte notizie: Yildiz deve opersi. Ecco quanto starà fuori

Ago 26, 20261 Lettura

La Juventus perde Kenan Yildiz per almeno due mesi. L’infortunio rimediato dal numero 10 bianconero nella prima uscita stagionale a Frosinone si è rivelato più serio del previsto: frattura del quinto metatarso del piede sinistro. L’orientamento sarebbe quello di procedere con l’operazione chirurgica, ritenuta la strada più sicura per favorire una completa guarigione.

Yildiz verso l’intervento

La decisione definitiva deve ancora essere comunicata ufficialmente dalla Juventus, ma lo scenario porta verso l’intervento. Una scelta che comporterebbe inevitabilmente tempi di recupero piuttosto lunghi, privando Luciano Spalletti di uno dei principali riferimenti offensivi della squadra.

Yildiz potrebbe restare lontano dal campo per almeno due mesi, saltando una parte significativa dell’avvio di stagione. Il turco rischia così di non essere disponibile per una decina di incontri tra campionato e coppe, compreso un appuntamento di grande richiamo come la sfida contro il Milan.

Come cambia la Juventus senza Yildiz

L’assenza del numero 10 obbligherà Spalletti a trovare nuove soluzioni sulla trequarti e negli ultimi metri. La Juventus perde infatti un giocatore capace di creare superiorità nell’uno contro uno, rifinire l’azione e incidere in zona gol.

Il tecnico potrà intervenire sia attraverso le alternative già presenti in rosa sia modificando l’assetto offensivo, distribuendo diversamente compiti e responsabilità. Molto dipenderà anche dalle scelte della società nella fase conclusiva del calciomercato.

L’infortunio, inoltre, rende sostanzialmente impraticabile qualsiasi ipotesi di trasferimento di Yildiz nelle ultime battute del mercato. Una partenza appariva comunque poco probabile, considerando la volontà comune di proseguire insieme.

Per la Juventus comincia dunque una fase delicata: gestire l’assenza di Yildiz senza perdere qualità offensiva e accompagnare il talento turco verso il pieno recupero, evitando rischi che possano condizionarne il resto della stagione.

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