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Serie A

Juve, è qui la Champions! David e Thuram travolgono il Bologna

Gol lampo di David e raddoppio di Thuram: la squadra di Spalletti allunga su Roma e Como e punta il secondo posto.

Apr 19, 20261 Lettura
Jonathan David of Juventus FC during Juventus FC vs Cagliari Calcio, Italian soccer Serie A match in Turin, Italy, November 29 2025

JUVENSTUS-BOLOGNA 2-0
2′ David, 12′ st Thuram

La Juventus batte il Bologna 2-0 all’Allianz Stadium nella 33ª giornata di Serie A e compie un passo decisivo verso la qualificazione in Champions League. A sbloccare il match è David dopo appena 90 secondi, mentre nella ripresa Thuram chiude i conti su assist di McKennie. Tre punti pesantissimi che portano i bianconeri a +5 su Roma e Como e a -3 dal secondo posto.

Avvio fulminante della Juventus, che rompe subito l’equilibrio: cross preciso di Kalulu e incornata vincente di David per l’1-0 dopo appena un minuto e mezzo. Il Bologna prova a reagire con Pobega, che sfiora il pari, mentre Ravaglia si oppone a Conceiçao evitando il raddoppio. I rossoblù si rendono pericolosi con l’ex Holm, che centra la traversa, ma è ancora David ad andare vicino al gol senza trovare lo specchio.

Nella ripresa la svolta arriva al 57’: Thuram, appena entrato, sfrutta la pennellata di McKennie e firma il 2-0 che indirizza definitivamente la gara. Il Bologna ha un sussulto con il palo di Rowe, ma non basta per riaprire i giochi. Nel finale, l’infortunio di Bernardeschi complica ulteriormente i piani degli ospiti. La squadra di Spalletti gestisce senza affanni e porta a casa una vittoria fondamentale che la proietta sempre più verso l’Europa che conta.

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