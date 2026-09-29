Juventus, emergenza senza limiti: Spalletti ne perde un altro. I tempi di recupero

Il periodo buio che il club bianconero ha passato con i vari infortuni non sembra essere finito. Infatti altri giocatori potrebbero rischiare lo stop.

Gli infortunati

L’allarme infortuni in casa Juventus è scattata in questi giorni per due giocatori in particolare. Il primo calciatore è il portoghese Conceição, che durante la sfida tra Norvegia e Portogallo ha accusato una botta. Il giocatore si è accasciato ed è stato accompagnato fuori dal campo dallo staff medico, nel secondo tempo, però è tornato a giocare e molti tifosi bianconeri hanno tirato un sospiro di sollievo.

Il secondo calciatore, è invece il giovane di cui abbiamo già parlato ovvero Owosu. Nell’ultima partita di campionato contro il Desenzano, il giovane italiano ha dovuto lasciare il campo per infortunio.

I tempi di recupero

Per fare chiarezza sulla situazione fisica dei due giocatori il club ha voluto capire le due situazioni. Per Conceição si esclude una lesione, si tratterebbe, invece di una semplice contusione e la sua presenza è in dubbio nella prossima partita, inoltre non ha preso parte all’allenamento odierno.

L’altro infortunio che riguarda Owosu sarebbe più grave, si tratterebbe infatti di una lesione muscolare al retto femorale. Il giocatore italiano dovrebbe restare fermo due settimane.

Conceição sarà disponibile nella prossima partita della Juventus o la salterà? La Vecchia Signora sentirà l’assenza di un rinforzo come Owosu o riuscirà a fare risultato senza di lui?