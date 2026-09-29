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Luciano Spalletti head coach of Juventus FC during Coppa Italia 2025/26 match between Juventus FC and of Udinese Calcio at Allianz Stadium on December 02, 2025 in Turin, Italy - ph Giuliano Marchisciano
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Juventus, sospiro di sollievo per Conceição: cosa hanno escluso i controlli

Set 29, 20261 Lettura

La Juventus può tirare un primo sospiro di sollievo per Francisco Conceição. Il problema accusato durante la partita di Nations League tra Norvegia e Portogallo non sembra avere prodotto conseguenze serie.

L’esterno era stato colpito duramente durante la gara vinta 2-1 dalla nazionale portoghese. Dopo aver provato a continuare, aveva lasciato il campo al 55’, facendo scattare l’allarme anche a Torino.

L’esito dei controlli

Secondo le ricostruzioni disponibili, gli accertamenti non avrebbero rilevato lesioni significative. Le fonti non indicano in modo uniforme la zona interessata, parlando alternativamente di ginocchio e coscia, ma convergono sull’aspetto principale: la Juventus non considera il problema particolarmente preoccupante.

In assenza di un comunicato medico ufficiale del club, resta opportuno non anticipare una data precisa per il pieno rientro. Il giocatore potrebbe essere gestito dallo staff portoghese e sottoposto a ulteriori valutazioni in base alla risposta nei prossimi allenamenti.

Perché Spalletti può sorridere

Conceição rappresenta una delle risorse più difficili da sostituire nella rosa bianconera. La sua capacità di accelerare, affrontare il diretto avversario e creare superiorità permette alla Juventus di cambiare ritmo anche contro difese schierate.

Il timore di un nuovo stop aveva assunto un peso ancora maggiore considerando i problemi fisici che hanno già condizionato l’avvio della stagione. L’assenza di una lesione evita, almeno al momento, l’apertura di un’ulteriore emergenza.

La prudenza resta necessaria

Il fatto che gli esami abbiano dato indicazioni rassicuranti non significa che Conceição debba essere immediatamente utilizzato. Una contusione può richiedere alcuni giorni prima di essere completamente assorbita, soprattutto per un calciatore che basa molto del proprio rendimento sull’esplosività.

La priorità sarà evitare ricadute. Il pericolo di uno stop lungo sembra scongiurato, ma la decisione definitiva sul suo impiego passerà dalle sensazioni del giocatore e dal confronto tra gli staff medici.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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