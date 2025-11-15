Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Qual. Mondiali 2026

La Croazia vola al Mondiale, Germania e Olanda ad un passo

Modric e compagni vanno al Mondiale con il 3-1 sulle Isole Faroe, agli Orange l’1-1 con la Polonia non basta per l’aritmetica

Nov 15, 20252 Lettura
ROTTERDAM, NETHERLANDS - JUNE 14: Luka Modric of Croatia celebrates after scoring the team's fourth goal during the UEFA Nations League 2022/23 semifinal match between Netherlands and Croatia at De Kuip on June 14, 2023 in Rotterdam, Netherlands. (Photo by Stuart Franklin - UEFA/UEFA via Getty Images)

GRUPPO A
SLOVACCHIA- IRLANDA DEL NORD 1-0

Vittoria e mantenimento del primato, in coabitazione con la Germania. La Slovacchia supera di misura un’Irlanda del Nord rimasta in dieci al 54’ della ripresa per l’espulsione per doppia ammonizione di Ballard. Il gol arriva al 46’ della ripresa, quando la partita sembrava incamminata verso la divisione della posta, con Bobcek che sbuca su un corner di Benes e regala in extremis la vittoria ai padroni di casa.

LUSSEMBURGO – GERMANIA 0-2

E sono quattro. La Germania supera il Lussemburgo per 2-0 e allarga la famiglia delle sue vittorie consecutive mantenendo la testa del girone con 12 punti insieme con la Slovacchia. Quinta sconfitta consecutiva in altrettante partite per la nazionale di casa che ha un’impressionante differenza reti di meno undici con una sola rete segnata e ben dodici subite. Al 4’ Woltemade, di sinistro e su assist di Sanè, porta in vantaggio i teutonici. Sempre lui, al 24’ della ripresa, raddoppia con un destro dal centro dell’area.

GRUPPO G
FINLANDIA- MALTA 0-1

Prima vittoria di Malta nel girone di qualificazione ai Mondiali. La nazionale allenata da Emilio De Leo torna con il bottino pieno dalla Finlandia portandosi a cinque punti. Gli scandinavi restano invece a quota otto al terzo posto alle spalle di Olanda e Polonia con dieci punti e non riscattano la sconfitta patita contro l’Olanda. La rete della vittoria maltese è stata realizzata da Grech al 36’ con un destro dal limite su assist di Chouaret.

POLONIA- OLANDA 1-1

La Polonia prova a scappare ma l’Olanda pareggia. Gli orange conservano l’imbattibilità e la testa della classifica con 17 punti. I padroni di casa sono invece secondi a quota 14 dopo il quarto risultato utile di fila. Al 43’ Kaminski porta la formazione di Jan Urban in vantaggio sfruttando un’azione di contropiede condotta da Lewandowski. Al 2’ della ripresa Depay, con un tiro da distanza ravvicinata, porta gli orange in parità.

GRUPPO L
CROAZIA- FAR OER 3-1

Sotto di una rete, non si è scomposta e ha ribaltato l’esito della partita intascando l’intera posta. La Croazia supera per 3-1 le Far Oer e conserva saldamente sia la testa del girone con 19 punti sia l’imbattibilità. Le Far Oer interrompono una serie di tre vittorie di fila e rimangono terze a quota 12 contendendo alla Repubblica Ceca il secondo posto valevole per i playoff. Al 16’ la nazionale ospite passa clamorosamente in vantaggio con un destro angolato di Turi. Al 23’ Gvardiol, di sinistro, rimette la Croazia in carreggiata. Al 12’ della ripresa Musa, di destro e su suggerimento di Stanisic, capovolge l’esito della contesa. Al 25’ Vlasic, su cross di Perisic, allarga definitivamente il fossato a favore dei padroni di casa.

GIBILTERRA –MONTENEGRO 1-2

Sotto di un gol, ha ribaltato l’esito della contesa intascando la posta piena. Il Montenegro vince sul campo di Gibilterra e sale a nove punti al quarto posto dimostrando di avere ancora le sue carte da giocare in ottica playoff. Gibilterra non riesce invece a sbloccarsi restando a quota zero e con una differenza reti horror di meno diciannove figlia di tre reti all’attivo e 22 al passivo. Al 20’ Jessop raccoglie un filtrante di Scanlon e porta in vantaggio i padroni di casa. Al 33’ il Montenegro pareggia direttamente con un calcio di punizione di Adzic concesso per un fallo subito da Osmajic. Al 38’ Pozo commette un fallo su Jankovic e gli ospiti beneficiano di un penalty. Dagli undici metri Krstovic non fallisce e porta in vantaggio definitivamente il Montenegro.

Cristiano Comelli

