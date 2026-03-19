Le probabili formazioni della 30ª giornata di Serie A 2025/26

Le probabili formazioni di Cagliari-Napoli
venerdì ore 18:30
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana I., Zappa; Folorunsho, Esposito Se.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka/Gilmour, Spinazzola; McTominay/Elmas, Alisson Santos; Hojlund
Le probabili formazioni di Genoa-Udinese
venerdì ore 20:45
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy/Sabelli, Frendrup, Malinovskyi, Messias, Ellertsson; Colombo, Vitinha
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis K.
Le probabili formazioni di Parma-Cremonese
sabato ore 15:00
PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Ordonez, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Barbieri, Maleh, Grassi, Thorsby, Pezzella; Bonazzoli, Djuric/Vardy
Le probabili formazioni di Milan-Torino
sabato ore 18:00
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Ilkhan, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams
Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo
sabato ore 20:45
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia U.; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Le probabili formazioni di Como-Pisa
domenica ore 12:30
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Rodriguez/Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas
PISA (3-5-2): Nicolas; Albiol, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Tramoni, Loyola, Hojholt, Angori; Moreo, Stojilkovic
Le probabili formazioni di Atalanta-Verona
domenica ore 15:00
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca/Krstovic
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban
Le probabili formazioni di Bologna-Lazio
domenica ore 15:00
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Sohm, Freuler; Orsolini/Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi/Rowe; Castro
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro
Le probabili formazioni di Roma-Lecce
domenica ore 18:00
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Pisilli, Pellegrini; Malen
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Sottil; Stulic
Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter
domenica ore 20:45
FIORENTINA (4-3-3): de Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean/Piccoli, Gudmundsson
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni/Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Pio Esposito, Thuram