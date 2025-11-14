L’Italia batte anche la Moldavia. Decidono Mancini e Pio Esposito

MOLDAVIA – ITALIA 0-2

Una vittoria… di testa. Almeno in due sensi. Il primo è letterale e sta nel fatto che le due reti con cui l’Italia ha steso la Moldova sono ambedue figlie di inzuccate. Il secondo è invece di più ampia portata e riguarda la capacità della gioiosa macchina da gol e punti di Gennaro Gattuso di funzionare ancora una volta a pieno regime. Perchè, va detto subito, il punteggio finale rende molto alla lontana l’idea di quanto l’Italia abbia saputo mettere il silenziatore agli avversari lasciando solo le briciole di due tiri in porta due. Missione compiuta, dunque. Ma c’è un ma. E ha la bandiera di quella Norvegia che, annichilendo come da facile pronostico l’Estonia, di farsi agganciare in vetta e cedere lo scettro proprio non ne vuole minimamente sapere. Ma tanto è, gli azzurri possono almeno al momento tenersi stretta la possibilità di andare a giocarsela ai playoff con un piglio di squadra matura e determinata. Considerazione che sarebbe generoso attenuare con l’affermazione piuttosto scontata che la Moldavia non è la Norvegia. Contava vincere, e vittoria è stata.

L’Italia cerca subito di trasformare la recita a due in un monologo. Al 7′ Raspadori prova a sorprendere Kozhudkar ma senza riuscirci. Tre minuti dopo è Scamacca a tentare il bingo su punizion ma Cojuhar è sulla traiettoria e gli rovina le bellicose intenzioni deviando in corner. L’attaccante atalantino ritenta al minuto 24 con un tiro dal limite che però si perde in altitudine. Tre minuti dopo una palla con la porta vuota chiede a Mancini di essere soltanto spedita nella porta moldava ma l’incantesimo non si compie. La Moldavia comincia a dare segni della sua presenza in campo al giro d’orologio 34 quando Postolachi, per poco, non materializza la beffa dell’1-0 con un tiro al volo che termina però alto. La sinfonia allegra con brio dell’Italia, però, riprende presto: al 38′ un destro di Tonali vede la difesa moldava erigere un muro, al 41′ un destro di Cristante va fuori misura di un nulla. Al 43′ è Orsolini a non inquadrare lo specchio della porta.

Nella ripresa Gattuso rimescola un po’ le carte in attacco per cercare di far urlare la voce del gol fino a quel momento rimasta afona, fuori Scamacca e dentro Retegui, fuori Raspadori e spazio all’interista Francesco Pio Esposito. La musica non cambia con l’Italia a fare la partita e la Moldavia a fare da spettatrice non pagante o poco più. L’Italia domina la scena ma riesce a farsi viva dalle parti dei padroni di casa solo al minuto 25 con una conclusione centrale di Tonali. Al 29′ Retegui vede la sua conclusione infrangersi contro la difesa moldava. Dagli e ridagli, il fortino dei padroni di casa crolla al minuto 43 e a dargli la picconata è Mancini di testa su assist di Dimarco. Apertasi un varco, l’Italia pensa di dare un’altra spallata al muro e ci riesce al minuto 47 con Francesco Pio Esposito che, di testa, su una giocata di Politano, mette in ghiaccio la vittoria con il punteggio di 2-0.