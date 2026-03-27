L’Italia scaccia i fantasmi: Tonali e Kean stendono l’Irlanda del Nord

ITALIA- IRLANDA DEL NORD 2-0

La vendetta era attesa dal 1958. Da quando, cioè, ne fu battuta precludendosi così’ la possibilità di accedere ai mondiali di Svezia. A sessantotto anni di distanza, l’Italia preclude invece all’Irlanda del Nord il cammino verso i mondiali american-canadesi-messicani vincendo per 2-0 con gli autografi realizzativi di Tonali e Kean. Non una prestazione da mille e una notte, quella della nazionale di Gennaro Gattuso che nel primo tempo è parsa un po’ sprecona ma comunque redditizia e pratica quanto basta per continuare a tenere viva la speranza di partecipare ai Mondiali. Al 5′ Kean prova subito a fare il botto ma il suo destro è deviato in corner da Spencer. Subito dopo, un’incornata di Tonali termina a lato. L’Italia continua a tenere il pallino del gioco ma senza creare occasioni degne di rilievo. L’ Irlanda del Nord prova a scuotersi al minuto 21 con Galbraith che però conclude in modo debole, complice anche una deviazione, non creando problemi a Donnarumma. Al 30′ un tentativo di Retegui è deviato in calcio d’angolo. Quattro minuti dopo è Bastoni a sbucare di testa su un corner ma Spencer devia. L’offensiva azzurra continua al minuto 38 quando Kean, su imbeccata di Retegui, conclude a giro fuori misura. Al 42′ Bastoni mette alto su corner di Dimarco. Al 46′ una debole conclusione di Retegui è neutralizzata da Pierce Charles.

A inizio ripresa l’Irlanda del Nord scende in campo più determinata, al 3′ Hume mette a lato su invito di McConville. Due minuti dopo l’Italia riprende però l’operazione cecchinaggio con Calafiori il cui sinistro da venticinque metri è deviato e termina innocuo a Pierce Charles. All’8′ Retegui non sa approfittare un errato disimpegno di Devlin allungandosi troppo la sfera. Due minuti dopo Kean impegna il portiere ospite in corner con un diagonale. All’11’ l’offensiva azzurra è premiata con la rete di Tonali che trafigge Charles con un destro dal limite riprendendo una corta respinta della difesa su cross di Politano. Due minuti dopo l’Irlanda del Nord prova a reagire con Doyle che sbuca su un cross di Spencer ma si vede anticipare da Donnarumma. Al 25′ la porta azzurra corre un brivido per un errato disimpegno del portiere del Manchester City che per poco non favorisce un inserimento di Doyle. Al 28′ un’incornata di Esposito è deviata in corner. Sei minuti dopo è Kean a provarci in rovesciata mettendo a lato. Un minuto dopo, però, non fallisce mettendo in rete di sinistro su assist di Tonali. Gattuso getta nella mischia Palestra garantendogli il primo gettone di presenza in maglia azzurra al posto di Politano. Al 43′ proprio lui pennella un buon cross che però Esposito non aggancia. Nel finale l’Irlanda del Nord ci prova con una punizione di Reid deviata in corner e un destro di Price alto il minuto successivo. E l’Italia può continuare a sperare.