Qual. Mondiali 2026

L’Italia vede i playoff, Gattuso fa 3 su 3. Estonia sconfitta 3-1

'Italia di Gennaro Gattuso espugna Tallin battendo 3-1 l'Estonia nel match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 consolidando il secondo posto nel gruppo I. Chiamati a rispondere al successo rotondo della Norvegia contro Israele, a Le Coq Arena gli azzurri passano

Ott 12, 20252 Lettura
TALLINN, ESTONIA - OCTOBER 11: Moise Kean of Italy celebrates scoring his team's first goal with teammates during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Estonia and Italy at A Le Coq Arena on October 11, 2025 in Tallinn, Estonia. (Photo by Joosep Martinson - UEFA/UEFA via Getty Images)

ESTONIA- ITALIA 1-3

Il poker è servito. L’Italia agguanta con l’Estonia la quarta vittoria di fila imponendosi per 3-1 a Tallinn e scavalca Israele fermato pesantemente dalla Norvegia capolista nella classifica del girone I. Gli azzurri si trovano a dodici punti a sei lunghezze dagli scandinavi e, sulla carta, possono ancora soffiare loro il primo posto che vale la qualificazione diretta ai Mondiali da cui mancano da due edizioni. L’Estonia, che anche in quest’occasione si è rivelata formazione di modesta levatura, resta penultima a quota tre e non ha praticamente più alcunchè da chiedere. Gli azzurri mettono subito il cappello sulla gara, al 4′ Raspadori, servito da Calafiori, impegna Hein in una deviazione. E’ il preludio del gol del vantaggio che giunge un minuto dopo con l’attaccante della Fiorentina ex Juventus Kean che raccoglie la sfera da Dimarco e, con una conclusione a giro, beffa il portiere estone portando a undici le sue reti con la nazionale. Un minuto dopo Dimarco potrebbe allargare il fossato ma il suo sinistro sugli sviluppi di un corner trova la respinta della difesa estone. Kean accusa un infortunio e Gattuso deve spendere il primo slot di cambi inserendo l’attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito. L’Italia continua ad amministrare con disinvoltura il gioco contro un’Estonia con il pungiglione bagnato e incapace anche solo di pensare a una manovra offensiva. Al 18′ Retegui, di sinistro, su sponda di Esposito, manca il raddoppio. I padroni di casa riescono a mettere il naso nella zona di Donnarumma soltanto al 26′ con un tentativo di Shein fuori di un soffio su cui però l’arbitro ravvisa un’irregolarità per fallo sul portiere azzurro. Al 28′ l’Italia ha l’occasionissima per prendere il largo, Kuusk ferma senza convenevoli Retegui ed è rigore. Lo stesso giocatore dell’Atalanta, dagli undici metri, si fa però ipnotizzare da Hein. Al minuto 38, però, si riscatta depositando in rete la palla del raddoppio su imbeccata di Orsolini. Al 47′ Esposito, di testa e su punizione di Tonali, manca il 3-0.

Nella ripresa il leitmotiv procede tal quale. L’Estonia ha un piccolo sussulto con Schjonning Larsen che però spedisce la palla in orbita. All’11’ l’Italia riprende le redini del gioco con Retegui che, con un destro dal limite, mette però a lato. Un minuto dopo Raspadori sfrutta un passaggio di Esposito ma Hein devia la sua conclusione. La partita scende un po’ di intensità con un’Estonia che non è in grado di riaprirla e un’Italia che paga un po’ di dazio alla stanchezza e agisce di conserva. Al minuto 27, però, Spinazzola cerca il bingo senza riuscirci. Un minuto dopo, invece, Esposito segna la sua prima rete con la nazionale azzurra sfruttando un suggerimento dello stesso Spinazzola. L’Estonia cerca almeno di contenere il passivo e realizza lo scopo al 31′ con Sappinen che approfitta di un’uscita infelice di Donnarumma su cross di Soomets e insacca. Al 44′ Dimarco cerca di confezionare il poker ma Hein gli si oppone con i pugni. L’Italia incarta altri tre punti in confezione regalo e continua a sperare di potersela ancora giocare con la Norvegia per il primato.

Cristiano Comelli

