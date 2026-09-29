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MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 25: A general view of UFEA Champions League branding seen inside the stadium prior to the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5 match between Manchester City and Bayer 04 Leverkusen at City of Manchester Stadium on November 25, 2025 in Manchester, England. (Photo by Alex Livesey - UEFA/UEFA via Getty Images)
Premier League

Manchester City, Tebas invoca la linea dura: le sanzioni che rischia il club

Set 29, 20261 Lettura

Il caso Manchester City entra in una fase ancora più delicata. Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, ha chiesto l’applicazione delle sanzioni più severe disponibili qualora vengano definitivamente confermate le violazioni finanziarie contestate al club inglese.

Secondo fonti citate da Reuters, una commissione indipendente avrebbe riconosciuto il City responsabile di 114 dei 115 capi d’accusa presentati dalla Premier League. La decisione completa e le motivazioni non sono state ancora rese pubbliche.

La posizione di Tebas

Tebas sostiene che la durata e la sistematicità delle condotte contestate richiedano una risposta capace di rappresentare un precedente per tutto il calcio europeo.

Le possibili conseguenze indicate nei resoconti comprendono multa, penalizzazione in classifica e retrocessione. Al momento, tuttavia, non è stata annunciata alcuna sanzione definitiva.

Alcuni club inglesi starebbero inoltre valutando le proprie opzioni legali per eventuali richieste di risarcimento, ma anche questo scenario dipenderà dagli atti conclusivi del procedimento.

La difesa del Manchester City

Il club ha sempre negato ogni illecito e dovrebbe presentare ricorso. L’amministratore delegato Ferran Soriano, intervenendo davanti al consiglio dell’European Football Clubs, ha ribadito la volontà di fare tutto il possibile per difendere il nome della società.

Soriano avrebbe avvertito che il procedimento potrebbe richiedere ancora anni. L’inchiesta è cominciata nel 2018 e riguarda, tra gli altri aspetti, informazioni finanziarie, ricavi da sponsorizzazioni, pagamenti e collaborazione con gli investigatori.

Perché il verdetto può cambiare la Premier League

La vicenda non riguarda soltanto la classifica attuale. Un’eventuale sanzione pesante riaprirebbe il dibattito sulle stagioni passate, sulla credibilità dei controlli e sull’effettiva capacità delle autorità di intervenire contro i club economicamente più potenti.

È essenziale, però, separare i fatti accertati dalle ipotesi. Il City contesta le conclusioni attribuite alla commissione, le motivazioni non sono pubbliche e la fase delle sanzioni non è conclusa.

La battaglia è dunque lontana dal termine. Ma la richiesta di Tebas conferma che il caso Manchester City ha ormai superato i confini della Premier League ed è diventato un banco di prova per l’intero sistema europeo.

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Marzio Loggia
Marzio Loggia

Marzio Loggia segue il calcio tedesco e l’attualità del panorama calcistico internazionale, con particolare attenzione alla Bundesliga e alle competizioni europee. All’interno di Football Magazine realizza notizie, approfondimenti e analisi dedicate ai protagonisti del calcio tedesco e alle principali news del mondo del calcio.

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