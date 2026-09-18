Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
IPA88231928 - Nick Woltemade of Juventus Fc looks on during the Serie A match between Juventus and Ac Milan at Allianz Stadium on September 6, 2026 in Turin, Italy. (Photo by sportinfoto/DeFodi Images)
Europa LeagueJuventus

Manita Juve all’esordio in Europa League: Nico Gonzalez e Kolo Muani trascinano i bianconeri

Set 18, 20262 Lettura

La Juventus debutta in Europa League con una vittoria per 5-0 contro il NEC Nijmegen. Allo Stadium i bianconeri controllano la partita fin dai primi minuti e trasformano l’esordio europeo in una serata senza difficoltà, nonostante il massiccio turnover scelto da Luciano Spalletti. Il tecnico cambia anche assetto tattico e torna alla difesa a tre, con Kalulu e Lucumì ai lati di Gatti. McKennie parte sulla corsia sinistra con compiti variabili, alternandosi con Nico Gonzalez, schierato sulla trequarti insieme ad Alajbegovic.

Nico Gonzalez apre il 5-0 della Juventus

È proprio Nico Gonzalez a sbloccare il risultato al 9’. L’argentino attacca la profondità sull’assist di Grabara e approfitta dell’uscita sbagliata di Polster: superato il portiere, deposita il pallone nella porta rimasta vuota per l’1-0 della Juventus.

Il NEC Nijmegen prova a reagire con Lebreton, ma sono i padroni di casa a mantenere il controllo. Sarr e Woltemade vanno vicini al raddoppio prima del 2-0 firmato da Alajbegovic al 23’. McKennie trova spazio sulla sinistra e serve il compagno, che supera Polster con il destro.

La situazione si complica ulteriormente per gli olandesi con l’infortunio di Bischoff. Al 34’ arriva anche il terzo gol: Almugera Kabar atterra Nico Gonzalez in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Woltemade non sbaglia e realizza il suo primo gol, portando la Juventus sul 3-0 prima dell’intervallo.

Kolo Muani entra e cambia la ripresa

Il NEC Nijmegen guadagna qualche metro nei primi minuti del secondo tempo, ma la Juventus torna rapidamente a gestire la partita, anche grazie alle sostituzioni effettuate da Spalletti.

Tra i giocatori che tornano in campo c’è Conceiçao, subito vicino alla rete. L’impatto più significativo arriva però da Kolo Muani, protagonista nel finale con un assist e un gol.

Al 75’ l’ex PSG trova il passaggio per Celik, che da pochi passi realizza il 4-0. Sei minuti più tardi è lo stesso Kolo Muani a chiudere definitivamente i conti: attacco alla profondità, nuova uscita fuori tempo di Polster e conclusione nella porta sguarnita per il 5-0 della Juventus.

Juventus subito a tre punti in Europa League

Il risultato non cambia più. La Juventus batte il NEC Nijmegen 5-0 e conquista i primi tre punti della propria League Phase di Europa League. Una partita nella quale Spalletti ottiene risposte anche dai nuovi arrivati, con diversi giocatori a segno e indicazioni positive dalle rotazioni. Dopo la prima giornata, i bianconeri salgono a quota tre punti e beneficiano anche dell’ampia differenza reti maturata allo Stadium.

0 Shares

Articoli correlati

Il Besiktas di Italiano batte l’Om, vittorie per Crystal Palace e Ferencvaros

Set 18, 2026

Juventus-NEC: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv

Set 17, 2026

Milan, esordio da incubo in Europa: il Benfica sbanca San Siro 2-0

Set 17, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.