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Mondiali 2026

Mondiale 2026: Belgio frenato dall’Iran: l’Egitto vola in vetta

I Diavoli Rossi non vanno oltre lo 0-0 contro il Team Melli, mentre i Faraoni ribaltano la Nuova Zelanda e conquistano il primo successo mondiale della loro storia

Giu 22, 20261 Lettura
FRANKFURT AM MAIN, GERMANY - JUNE 17: Romelu Lukaku of Belgium reacts during the UEFA EURO 2024 group stage match between Belgium and Slovakia at Frankfurt Arena on June 17, 2024 in Frankfurt am Main, Germany. (Photo by Ryan Pierse - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il Girone D si infiamma dopo la seconda giornata del Mondiale. Il Belgio stecca ancora e non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro l’Iran, raccogliendo il secondo pareggio consecutivo dopo quello ottenuto all’esordio contro l’Egitto. Ne approfittano proprio i Faraoni, che a Vancouver superano per 3-1 la Nuova Zelanda in rimonta e si prendono la vetta solitaria del raggruppamento, compiendo un passo fondamentale verso la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

La nazionale guidata da Garcia, priva di Doku, prova a fare la partita ma trova sulla propria strada un eccellente Beiranvand. Nel primo tempo De Bruyne e De Cuyper sfiorano il vantaggio, mentre Courtois è decisivo sulla conclusione di Kanani. L’Iran trova anche la rete con Taremi, ma il VAR annulla tutto per fuorigioco. Nella ripresa il copione non cambia: Courtois salva ancora su Taremi, mentre Beiranvand compie un autentico miracolo su De Cuyper. A complicare i piani dei Diavoli Rossi arriva poi l’espulsione di Ngoy per fallo da ultimo uomo. Nonostante la superiorità numerica, il Team Melli non riesce però a trovare il colpo vincente e la sfida si chiude senza reti.

L’Egitto ribalta tutto e sogna gli ottavi

A Vancouver la Nuova Zelanda parte meglio e passa in vantaggio grazie all’incornata di Surman sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Gli All Whites controllano gran parte del primo tempo, mentre l’Egitto fatica a trovare spazi. La svolta arriva nella ripresa: al 58’ Zico pareggia di testa su assist di Hany, riaccendendo le speranze dei Faraoni. Dieci minuti più tardi è Salah a completare la rimonta con un preciso sinistro dopo una combinazione proprio con Zico. La Nuova Zelanda accusa il colpo e all’82’ subisce anche il definitivo 3-1 firmato da Trezeguet, ancora una volta con un colpo di testa.

Con questo successo l’Egitto sale in testa al girone e guarda con fiducia all’ultima giornata. Belgio e Iran restano invece appaiati a quota due punti dopo un pareggio che lascia più rimpianti ai Diavoli Rossi che soddisfazioni. La qualificazione resta aperta per tutte le nazionali, ma la vittoria dei Faraoni cambia gli equilibri del gruppo e mette Salah e compagni in una posizione di assoluto vantaggio nella corsa agli ottavi di finale.

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Redazione

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