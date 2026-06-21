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Mondiali 2026

Mondiali 2026: Curaçao, è storia: primo punto, l’Ecuador non sfonda 

Primo punto per Curacao, il portiere Room ferma l'Ecuador: 0-0 storico

Giu 21, 20261 Lettura

Curaçao fa la storia: i caraibici ottengono il loro storico primo punto al Mondiale e mandano in visibilio un’intera nazione, dimenticando così la goleada subita alla Germania alla prima giornata. Teoricamente la nazionale caraibica potrebbe ancora sperare nella qualificazione ai sedicesimi battendo la Costa D’Avorio all’ultima giornata del girone, anche se questo sembra soltanto un sogno. Delude ancora l’Ecuador, che pur attaccando costantemente non sfonda. I sudamericani restano a 1 punto nel girone e dovranno necessariamente battere la Germania per sperare nei sedicesimi.

Dei 27 tiri effettuati dagli ecuadoregni nessuno centra la porta e gran parte del merito è del portiere caraibico Room, che para letteralmente tutto. Già dopo 3′ sbarra la strada a Enner Valencia tutto solo davanti alla porta; poi compie almeno altri quattro miracoli che mantengono la porta di Curaçao inviolata. Nel finale Preciado colpisce anche un palo che porta a quattro il conto dei legni per i sudamericani in questo Mondiale. Curaçao crea poco o nulla in avanti, anche se nella ripresa mostra più intraprendenza rispetto al primo tempo. Ma lo 0-0 va più che bene agli uomini di Advocaat.

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