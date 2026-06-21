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Mondiali 2026

Spagna-Arabia Saudita, le probabili formazioni, orario e diretta tv

Dopo il pareggio choc contro Capo Verde, la Spagna ora vuole a tutti i costi ottenere i 3 punti, e la partita di questa sera potrebbe essere decisiva

Giu 21, 20261 Lettura
BERLIN, GERMANY - JULY 14: Dani Olmo of Spain shakes hands with Luis de la Fuente, Head Coach of Spain, after collecting his Winners Medal after the UEFA EURO 2024 final match between Spain and England at Olympiastadion on July 14, 2024 in Berlin, Germany. (Photo by Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images)

La Spagna guidata da de la Fuente si trova in una situazione inaspettata dopo la prima giornata del Mondiale 2026, con un solo punto ottenuto nel pareggio 0-0 contro Capo Verde.

Yamal, vietato sbagliare: occhio ai “figli del deserto”!

Questa sera Yamal e compagni scenderanno nuovamente in campo, dove ad attenderli ci sarà l’Arabia Saudita, che viene da un ottimo pareggio contro l’Uruguay di Bielsa, con il girone H molto equilibrato, in cui tutte le nazionali hanno un punto in classifica.

I campioni d’Europa in carica sono pronti per affrontare al meglio questa sfida, e l’obiettivo sarebbe centrare la seconda Coppa del Mondo dopo quella conquistata nel lontano 2010 contro l’Olanda di Sneijder, grazie alla rete decisiva dell’ex centrocampista Andrés Iniesta (attualmente allenatore del Gulf United, squadra professionista degli Emirati Arabi Uniti).

Tra i tanti calciatori dell’Arabia Saudita ricordiamo Saud Abdulhamid, classe ’99 ed ex terzino della Roma, totalizzando solamente 8 presenze, mettendo a referto una rete e un solo assist nell’arco della stagione 2024-2025.

Spagna-Arabia Saudita: dove vedere il match in tv e streaming

Il fischio d’inizio del match è fissato per le 18:00 (ore italiane), e sarà possibile vederlo in diretta su DAZN e in co-esclusiva su Rai 1. In streaming l’incontro sarà disponibile sui siti www.dazn.com e www.raiplay.it, registrandosi con le proprie credenziali.

De la Fuente vs Giōrgos Dōnīs: le probabili formazioni

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Llorente, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Yeremi Pino; Oyarzabal. Ct: Luis de la Fuente

ARABIA SAUDITA (4-2-3-1): Alowais; Saud Abdulhamid, Al Tambakti, Al Amri, Al Harbi; Kanno, Al Khaibari; Abu Al Shamat, Al Juwayr, Al Dawsari; Al Brikan. Ct: Giōrgos Dōnīs

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